يثير الذعر وينشر الشائعات| جامعة دمنهور تكشف أسباب فصل طالب عامًا

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، أن قرار الفصل الذي صدر عن مجلس التأديب بكلية التجارة لطالب "مصطفى محمد شعلان" المقيد بالفرقة الثانية لمدة عام، يأتي في إطار دور الجامعة الإيجابي تجاه أبنائها الطلاب ومسؤوليتها الكبرى في إعداد الشباب والكوادر لقيادة أي مجتمع، وبناء الإنسان القادر على التعامل مع تحديات المستقبل من واقع مسؤوليات الجامعة فى التعامل مع طلابها بروح الأبوة .





وأوضح عبيد صالح، أن كلية التجارة أصدرت قرارا لتوضيح تفاصيل الواقعة نصه الآتي : - " قام الطالب مصطفى محمد شعلان، مقيد بالفرقة الثانية شعبة الدراسة باللغة العربية بإثارة البلبلة والذعر والشائعات بين الطلاب وأولياء الأمور من خلال المداخلة والتلفزيونية حتى يتم استغلالها من قبل خفافيش الظلام وقوى الشر التي تسعى دائما إلي تشويه الحقائق وتشويه إنجازات المؤسسات الحكومية في مواجهة فيروس كورونا و إظهارها بصورة عاجزة أمام الرأي العام في مواجهة جائحة كورونا".





كما نص البيان أيضا :-" حيث قام الطالب بالحديث عن معلومات غير حقيقية عن كلية التجارة والتقاط صور لا تمت للواقع بأي صلة بل هي حالة فردية مأخوذة من احدى القاعات لعضو هيئة التدريس تحرض الطلاب وتصر على ضم مجموعات الطلاب لأهداف شخصية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بقوة حيالها للحفاظ على سلامة وأمن الطلاب والتشديد على أعضاء هيئة التدريس بتنفيذ التعليمات بدقة، وتم تكليف إدارة المتابعة بالكلية لمتابعة انضباط سير العملية التعليمية وفقا لما هو مخطط، كما تم تشكيل لجنة متابعة دورية".





وأوضح البيان :-" أن الطالب المذكور والطالبة المذكورة غير مسجلين بمجموعة واحدة، بالمخالفة لما وضعته إدارة كلية التجاره توزيعات المجموعات والتي وضعت بمهنية لتحافظ على سلامة وحياة الطلاب إلا أنهما يتواجدان في نفس قاعة المحاضرات وهو أمر ثابت بالصور بما يخالف توزيعات الكليه و تقسيم الطلاب في مجموعات صغيرة وصل عددها للفرقة الثانية إلى 12 مجموعة، حيث يقرر عضو هيئه التدريس المحاضرة 12 مرة، بالإضافة إلى تم نشر الشائعات عن الجامعة بإغلاق مدرج كلية الزراعة لانتشار فيروس الكورونا المستجد بين طلاب كليه الزراعه هو الأمر الذي نفاه الأستاذ الدكتور عميد كلية الزراعة وإذاعة الطالب هذا النبأ الكاذب من خلال مداخلته الهاتفية، مما أثار البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وتم التحقيق مع الطالب وفقًا للاجراءات القانونية وبمنتهى الحيادية والشفافية والنزاهة".





وأشار البيان :-" أسفر التحقيق عن إحالته لمجلس التاديب ومجازاته بعقوبة الفصل، حيث إن الجامعة تستهدف الصالح العام للطلاب وتوفير البيئة المثالية، كما اننا نضع مصرنا الحبيبه نصب اعيننا وقد جاء هذا القرار رفقا بالطالب الذي كان يستحق عقوبة أشد الا اننا نتعامل مع الطلاب كاولياء امور فكان يجب على الطالب تحري الدقة بنفسه الرجوع إلينا نشر وإثارة البلبلة داخل الجامعة ".





وكانت قد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة جديدة أثارت غضبا وجدلًا، مساء أمس الأحد، حيث تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من قرار مجلس التأديب بكلية التجارة جامعة دمنهور، بفصل طالب يدعى مصطفى محمد شعلان، بالفرقة الثانية لمدة عام.





وأوضح الطالب مصطفى محمد شعلان، أن سبب قرار الفصل الذي صدر عن إدارة كلية التجارة صباح اليوم، بسبب المداخلة الهاتفية التي أجراها في أحد البرامج التليفزيونية عن سوء تنظيم المحاضرات وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، مؤكدًا أنه قام بالتواصل مع الدكتورة فايزة عبيد الله القائمة بأعمال عميد كلية جامعة دمنهور، قبل إجراء المداخلة الهاتفية، لحل مشكلة التكدس في قاعات السكاشن ونقل الطلاب إلى المدرجات المخصصة للمحاضرات للحد من التجمعات حفاظًا على حياة الطلاب ولكن دون استجابة.





وأكد شعلان، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه عقب انتهاء المداخلة التلفزيونية تم إحالته إلي مجلس تأديب وتم التحقيق معه من خلال إدارة الكلية، مشيرًا إلي أنه قدم الإعتذار عن ما حدث خوفًا من وقوع أي عقاب عليه، موضحًا أنه قام بهذه المداخلة خوفًا من انتقال العدوى بين الطلاب وزيادة الإهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد من قبل الكلية وليس الهدف إثارة الذعر بين الطلاب.





وأوضح شعلان، أن قرار الفصل الذي صدر ضده ليس الأول من نوعه لهذا السبب، مشيرًا إلى أن تم فصل الزميلة "آلاء نزية" طالبة بالفرقة الثانية لمدة 6 أشهر بسبب قيامها بتسجيل فيديو لتوضيح المعاناة اليومية لطلاب بسبب التكدس ، مؤكدًا أن رئيس الجامعة إستجاب لهم وصدر قرار بتشكيل لجنة للإطلاع على الأمر وحل تلك المشاكل ولكن ظل الحال كما هو.





وناشد الطالب، رئيس الجامعة بالتدخل الفورى لإنقاذ مستقبله، قائلًا : " لم أقصد الإساءة إلي جامعتي ولكن خوفًا من إنتشار المرض وبعد المحاولة أكثر من مرة التواصل مع إدارة الكلية دون استجابة لجأت وسائل الإعلام، اتمنى من رئيس الجامعة التدخل قبل ضياع مستقبلي لأنه دائما يدعم الطالب".





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