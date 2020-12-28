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محافظات

التشغيل التجريبي قريبا.. وصول معدات مصنع تدوير القمامة في الدقهلية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:20 م
مصنع تدوير القمامة
مصنع تدوير القمامة
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همت الحسينى
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، منال الغندور السكرتير المساعد للمحافظة لمتابعة وصول معدات مصنع سندوب الجديد لتدوير المخلفات، وذلك فى اطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وتوفير بيئة صحية وآمنة من خلال اتخاذ خطوات عاجلة لتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات البلدية بالمحافظات.

وأوضحت السكرتير المساعد انه تم اليوم وصول خط الفرز الرئيسى وقالت إنه سبق وأن وصلت ماكينة تفتيح أكياس وماكينة فرم ثانوي المانية المنشأ، وكذا معدات مناولة تشمل لوادر وكباشات ألمانية المنشأ ومقاطير ترطيب مياه.

وقال محافظ الدقهلية إنه من المقرر أن تنتهي أعمال تركيب المعدات والتشغيل التجريبي قريبا جدا مضيفا أنه يجرى حاليا الانتهاء من الأعمال المدنية والكهربية بالموقع.

وأضاف أن المصنع الجاري انشاؤه بموقع سندوب يعد الأول من نوعه من حيث الطاقة التصميمية، حيث يحتوي على عدد 2 خط فرز طاقة 40 طنا/ ساعة باجمالي 1200 طن يوميا.

هذا وقد كلف محافظ الدقهلية السيدة منال الغندور السكرتير المساعد للتنسيق مع المهندسة سلوى جابر وكيل وزارة الإسكان، والسيد المهندس عبده محمدين مدير عام ادارة شئون البيئة ،للمتابعة الجادة لاستكمال تنفيذ الاعمال المدنية والكهربية بموقع  المصنع بسندوب، وفقا للبرنامج الزمنى المقرر فى هذا الشأن.

وجدير بالذكر أن المصنع المشار إليه يقام على مساحة 18 فدانا بعد أن تم إخلاء تراكمات تاريخية (مقلب سندوب) بإجمالي تراكمات 845 ألف طن تم نقلهم والتخلص الأمن منهم بالموقع المخصص لذلك.. وقال د. مختار أن التكلفة الإجمالية لإنشاء مصنع سندوب متضمنة تكلفة نقل التراكمات التاريخية للمقلب ما قيمته 317 مليون جنيه، وإضاف المحافظ أن مصنع سندوب المزمع تطويره يخدم  المنطقة المركزية للمحافظة ضمن 7 مراكز تمثل ثلث مراكز المحافظة.

ومن الجدير بالذكر أنه سبق خلال الشهور الماضية وأن وقع محافظ الدقهلية عقد اتفاق مع الهيئة العربية للتصنيع لتطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات بسندوب، وذلك بحضور السيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بمقر الوزارة بالقاهرة، وقد استهدفت بنود التعاقد استكمال تنفيذ أعمال تطوير وتأهيل موقع تدوير المخلفات البلدية ونقل والتخلص الآمن من المخلفات بمقلب سندوب بالمدفن الصحى بالمحافظة.

ومن جانبه وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للسيد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لاهتمامه البالغ لدعم و تطوير منظومة المخلفات الصلبة بمحافظة الدقهلية في إطار سعى الحكومة وبمتابعة من السيد رئيس مجلس الوزراء إلى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات البلدية للتغلب على مشاكل تراكم القمامة والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئى من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وقد ثمن محافظ الدقهلية التعاون المستمر بين وزارة التنمية المحلية والمحافظة لحل مشكلة القمامة وتحسين مستوى النظافة فى المحافظةعملا على إرضاء المواطنين.
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