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شاهد.. زلزال بقوة 5.2 يضرب عدة مناطق في كرواتيا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:27 م
زلزال بكرواتيا
زلزال بكرواتيا
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محمود محسن
أذاعت فضائية "روسيا اليوم" لقطات تظهر من خلالها الهزات الناجمة عن زلزال قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر ضرب عدة مناطق في كرواتيا.

وأوضحت الفضائية الروسية، أن كاميرات إحدى المدارس بمدينة سيساك نجحت في تسجيل لحظة الزلزال.

ويظهر فيديو نشرته وكالة "أسوشيتد برس" مناطق أخرى من البلاد تضررت جراء الهزة.

جدير بالذكر أن مركز الزلزال على بعد نحو 50 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة زغرب، وتم رصده من قبل مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حيث شعر سكان العاصمة زغرب به أيضا، فيما لم ترد تقارير بعد عن إصابات أو خسائر.

وشهدت زغرب في مارس الماضي زلزالا بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر تسبب في سقوط قتيل واحد، وإصابة 27 شخصا.

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