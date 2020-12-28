ضيق فى التنفس .. إيمان السيد تكشف عن تطورات حالتها الصحية بعد الإصابة بفيروس كورونا





وقالت إيمان : "الكوميكس اللي بتتعمل على كورونا حاليًا مش بتضحكني، مش عارفة يمكن عشان لسة تعبانة وما استردتش صحتي لكن المميز اللي عندي فقدان حاسة الشم والتذوق بتضحكني جدًا بصراحة.





وأضافت إيمان : " خلوا بالكم من نفسكم لأن هو دور صعب جدًا ومرهق حتى على المستوى النفسي، أنا حاليًا مازال عندي ضيق في التنفس واضطراب في ضربات القلب وطبعًا الرئة متضررة جدًا رغم اني مش مدخنة.





وأشارت إيمان إلى أن الفيروس مش بيسيب الإنسان زي ماكان، ربنا يحفظنا جميعًا.





يذكر أن علقت الفنانة إيمان السيد ساخرة على تصريحات الفنانة ياسمين صبري الأخيرة في افتتاح مهرجان الجونة فى دورته الرابعة والتي أثارت الجدل عبر السوشيال ميديا.













وكتبت الفنانة إيمان السيد، حوارا كوميديا يحاكي تصريحات ياسمين صبري عبر حسابها الشخصى بموقع فيسبوك قائلة:













واعمالك اللي جاية هتتكلم عن إيه؟





بصي أنا بحب الكوكب أوي





اه يعني عاوزة تناقشي مشاكل الكوكب؟





لاء هو مافيش مشاكل





بس انا بحب اتفرج على زعابيب أمشير وهي بتطير الغسيل.





هتتكلمي عن الزعابيب !





آه الحاجات اليومية اللي بيمر بيها كيس المخدة ع الحبل دي بتشدني اوي.





وكانت الفنانة ياسمين صبري قالت ردا على الدور الذي تريد تقديمه على الشاشة" انا بحب المرأة.. فبحب أعمل حاجات للمرأة".

نشرت الفنانة إيمان السيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف فيه عن تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.