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محافظات

غدا.. انقطاع المياه عن مدينة قليوب 5 ساعات لأعمال التوسعات

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
انقطاع المياه
انقطاع المياه
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مركز ومدينة قليوب وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء الموافق 30/12/2020 وحتى الساعة الثانية ظهرا.




وأوضحت الشركة أن الانقطاع نظرا لقيام الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية ببعض الأعمال بتوسعات محطة مياه كوم اشفين المرشحة.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ولحين عودة المياه مرة اخرى.


من ناحية اخرى أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم إغلاق 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم غلق عدد من المطاعم والمقاهى والورش والمحلات مخالفة لمواعيد الغلق بنطاق محافظة القليوبية.


كما تم غلق وتشميع (40) مركزا للدروس الخصوصية تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة الجميع.


وأهاب محافظ القليوبية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.


كما قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بتنظيم حملة نظافة وتطهير وتعقيم داخل مبنى الوحدة المحلية بقرية البقاشين وعدد من المنشآت الأخرى حرصا من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على صحة المواطنين.


وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن الحملة قامت بمتابعة تطهير المدارس والمصالح الحكومية بالوحدة المحلية بقرية المنشاة الكبري للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين.


وأشار إلى أن الحملات جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا التى ينفذها المجلس المدينة وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية.


وأضاف أن حملات النظافة العامة والتطهير والتعقيم مستمرة داخل منشآت الوحدات المحلية وديوان عام مجلس المدينة وكافة الجهات الحكومية والطرق والميادين والشوارع حفاظا على صحة وأرواح أهالينا المواطنين من عدوى ومخاطر فيروس كورونا.
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