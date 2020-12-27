محافظ القليوبية: غلق 110 منشآت مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة منذ أول ديسمبر

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم إغلاق 110 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والتي أصدرها وزير التنمية المحلية في الأول من ديسمبر في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم غلق عدد من المطاعم والمقاهى والورش والمحلات مخالفة لمواعيد الغلق بنطاق محافظة القليوبية.







واهاب محافظ القليوبية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنبًا للوقوع تحت طائلة القانون، ويؤكد على أهمية الابتعاد عن التجمعات وخاصةً بالأماكن المغلقة حرصًا على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.



من ناحية أخرى قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بتنظيم حملة نظافة وتطهير وتعقيم داخل مبنى الوحدة المحلية بقرية البقاشين وعدد من المنشآت الأخرى حرصا من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على صحة المواطنين.



وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر،إن الحملة قامت بمتابعة تطهير المدارس والمصالح الحكومية بالوحدة المحلية بقرية المنشاة الكبري للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين.



وأشار إلى أن الحملات جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا التى ينفذها المجلس المدينة والك بحضور رؤساء الوحدات المحلية.



وأضاف أن حملات النظافة العامة والتطهير والتعقيم مستمرة داخل منشآت الوحدات المحلية وديوان عام مجلس المدينة وكافة الجهات الحكومية والطرق والميادين والشوارع حفاظا على صحة وأرواح أهالينا المواطنين من عدوى ومخاطر فيروس كورونا.



من ناحية أخرى،أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،جولة مفاجئة بمواقف بنها ومسطرد بحي شرق شبرا الخيمة و الزهور بحي غرب شبرا الخيمة ، يرافقه العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة إلتزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، بعد ارتفاع الاصابات بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.



كما تم غلق وتشميع (40) مركز للدروس الخصوصية تطبيقا لقرار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وحرصا على صحة وسلامة الجميع.