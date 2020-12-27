ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا .. تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحكومية بكفر شكر.. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:20 ص
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بتنظيم حملة نظافة وتطهير وتعقيم داخل مبنى الوحدة المحلية بقرية البقاشين وعدد من المنشآت الأخرى حرصا من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على صحة المواطنين.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر،إن الحملة قامت بمتابعة تطهير المدارس والمصالح الحكومية بالوحدة المحلية بقرية المنشاة الكبري للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا التى ينفذها المجلس المدينة والك بحضور رؤساء الوحدات المحلية.

وأضاف أن حملات النظافة العامة والتطهير والتعقيم مستمرة داخل منشآت الوحدات المحلية وديوان عام مجلس المدينة وكافة الجهات الحكومية والطرق والميادين والشوارع حفاظا على صحة وأرواح أهالينا المواطنين من عدوى ومخاطر فيروس كورونا.

من ناحية أخرى،أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،جولة مفاجئة بمواقف بنها ومسطرد بحي شرق شبرا الخيمة و الزهور بحي غرب شبرا الخيمة ، يرافقه العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة إلتزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، بعد ارتفاع الاصابات بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حيث تم تحرير 50 محضر مخالفة للسائقين والمواطنين الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات.

وفي هذا الإطار شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد  الهجان في هذا الصدد على الأجهزة التنفيذية للتعامل بمنتهى الحزم، وعدم التهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية. 

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.
لمواجهة كورونا .. تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحكومية بكفر شكر.. صور
لمواجهة كورونا .. تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحكومية بكفر شكر.. صور
لمواجهة كورونا .. تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحكومية بكفر شكر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ القليوبية يتفقد المواقف العمومية ويوزع كمامات على المواطنين ..صور

محافظ القليوبية يقود حملة لتطهير أنفاق المؤسسة من الإشغالات والباعة الجائلين.. صور

محافظ المنيا: فتح منافذ لبيع الكمامات بالمواقف والغرامات في انتظار المخالفين.. شاهد

لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات كورونا.. لجان مرورية لمتابعة مواقف السيارات في المنيا.. صور

ضبط 21 صنفا مخدرا محظورا بيعه داخل صيدليات شبرا الخيمة

محافظ القليوبية يحرر 15 محضرا للمخالفين للإجراءات الاحترازية بموقف بنها..صور

ترشيحاتنا

اتحاد الكرة يحقق مع مدرب منتخب الشباب بشأن الجمع بين عملين

بـ 3 حيل سريعة.. تخلصي من كابوس الكرش للأبد

مذيعة لبنانية شهيرة تعلن إصابتها بـ كورونا.. وتوجه رسالة مؤثرة من داخل الحجر

أبرزها السفر للعمل بالخارج.. 3 حالات لحصول الموظف على إجازة بدون مرتب

جمجمة وملابس داخلية .. حملة تنظيف المقابر بسوهاج تكشف كوارث

حمد الله يفوز باستفتاء CNN لأفضل لاعب عربي 2020.. والشناوي يكتسح صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرضها للتنمر.. 10 صور تكشف رشاقة يسرا اللوزي قبل الولادة

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة