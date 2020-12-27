لمواجهة كورونا .. تطهير وتعقيم المدارس والمنشآت الحكومية بكفر شكر.. صور



وأشار إلى أن الحملات جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا التى ينفذها المجلس المدينة والك بحضور رؤساء الوحدات المحلية.



وأضاف أن حملات النظافة العامة والتطهير والتعقيم مستمرة داخل منشآت الوحدات المحلية وديوان عام مجلس المدينة وكافة الجهات الحكومية والطرق والميادين والشوارع حفاظا على صحة وأرواح أهالينا المواطنين من عدوى ومخاطر فيروس كورونا.



من ناحية أخرى،أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،جولة مفاجئة بمواقف بنها ومسطرد بحي شرق شبرا الخيمة و الزهور بحي غرب شبرا الخيمة ، يرافقه العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة والدكتور مجدي البكري نائب رئيس حي غرب شبرا الخيمة لمتابعة إلتزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، بعد ارتفاع الاصابات بالموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد.



ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حيث تم تحرير 50 محضر مخالفة للسائقين والمواطنين الذين لم يلتزموا بارتداء الكمامات.



وفي هذا الإطار شدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.



وأكد الهجان في هذا الصدد على الأجهزة التنفيذية للتعامل بمنتهى الحزم، وعدم التهاون مع أي مواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية.



وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

