لمواجهة كورونا.. حملات موسعة لتطهير وتعقيم المنشآت الحكومية في القليوبية

قامت الأجهزة المحلية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بتنظيم حملات لتطهير وتعقيم عدد من المصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.









وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر إن الحملة تأتي في إطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأكد أن حملات النظافة العامة والتطهير والتعقيم داخل كل قرى الوحدات المحلية والمدينة أيضا مستمرة من أجل الحفاظ على البيئة والصحة العامة لأهالينا المواطنين ومواجهة فيروس كورونا.





من جانبها، وزعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية كمامات على المواطنين في المواقف العمومية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك فى إطار تعليمات محافظ القليوبية والذى أمر بتكثيف الحملات على مواقف السيارات والتاكيد على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وشدد المحافظ على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحركها من المواقف، وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.





من ناحية أخرى شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق وغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة على المقاهي والمحال المخالفة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.





وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة إنه تم مصادرة 80 شيشة من عدة مقاهى لمخالفتهم لقوانين الحظر بمنطقة المرجوشى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة برئاسة اللواء سامي علام رئيس الحي، من مصادرة 100 شيشة بعدد من المقاهي التابعة للحي وذلك لمخالفتهم قرار الغلق والإجراءات الوقائية ضد كورونا وتأتي تلك الحملات بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على مدار يومين.





من ناحية أخرى أهاب محافظ القليوبية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون مؤكدا أهمية الابتعاد عن التجمعات خاصةً الأماكن المغلقة حرصا على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.