القليوبية تستعد للموجة الثانية من كورونا بهذه الاجراءات| شاهد

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.









وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث تابع أعمال التطوير بها موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع المقبل وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سريرا.





كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي عن إمكانية استعدادات المستشفى في استقبال حالات الكورونا، مؤكدة أن طاقة المستشفى 114 سريرا، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا.





من جانبه وجه محافظ القليوبية خلال الجولة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى لاستقبال جميع الحالات ورفع المعاناة عن المرضى.





واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة القادمة مؤكدا أن المستشفى ستكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة في المحافظة وصرح طبي عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.





وقال الهجان إن المستشفى سيتم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية وستكون وفق أحدث كود عالمي للصحة، كما أنها ستكون بطاقة استيعابية 230 سرير و14 سرير عناية مركزة، كما ستضم كافة التخصصات الطبية وكافة الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة.





وكان محافظ القليوبية قد عقد إجتماعا مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تفعيل خط ساخن بالمحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ 24 ساعة والتى تضم فى عضويتها ممثل عن وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى والاسعاف ومستشفى بنها التعليمى وبنها الجامعي وقليوب التخصصى والتامين الصحى ومدير ادارة ازمات المحافظة.





ووجه المحافظ بضرورة بإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية. والمستلزمات الوقائية وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.





وأكد المحافظ على استمرار مستشفيات العزل (مستشفى قها المركزى- مستشفى حميات بنها- حميات طوخ- 23 يوليو) في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.