ننشر الصور الأولى لحادث مهاجمة مختل عقليا المارة بشبين القناطر

ينشر موقع " صدى البلد " الصور الأولى لحادث مهاجمة مختل عقليا عددا من المارة بميدان المحطة بشبين القناطر حاملا سكينا مما اسفر عن مقتل عامل واصابة آخرين واثارة الذعر بين المواطنين.

















وعلى الفور تجمع الاهالى وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه وتسليمه لأجهزة الامن التى تولت التحقيق فى الواقعة.









وكان عامل لقي مصرعه وأصيب آخرون إثر طعنهم بسكين من مختل عقليا بمنطقة موقف شبين القناطر بميدان المحطة حيث أصيب المتهم بحالة هياج وفجأة تعدى على المارة فأصاب المجني عليهم مما أسفر عن وفاة أحدهم.









تم نقل الجثة الى المستشفى وأمرت النيابة بندب الطب الشرعي لمعاينة الجثة، والتحفظ على المتهم الذي ألقي القبض عليه وطلب تحريات المباحث.









تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر بقيام أحد الأشخاص بالتعدي على الاشخاص بميدان المحطة بشبين القناطر بجوار موقف السيارات ووفاة أحدهم.









انتقل العميد حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائي وتبين تحفظ أجهزة الأمن على الجاني وبحوزته 2 سكين ونقل المتوفي للمستشفى.





ودلت التحريات على أن المتهم يدعى " رمضان ا " ومعروف أنه مصاب باهتزاز نفسي حيث فوجئ المارة بالشارع بخروجه من وسط السيارات وبحوزته 2 سكين وهاجم المارة فلقى شخص مصرعه وأصيب اخرون.









وكشفت المعاينة أن المتوفي عامل فني صيانة تصادف وجوده في مكان الحادث خلال حالة الهياج التي أصابت المتهم فقام بطعنه وأخذ يهذي بكلام غير مفهوم حتى تمكن رجال الشرطة والأهالي من السيطرة عليه وضبطه في الحال والتحفظ على جثة المتوفي في مشرحة مستشفى شبين لحين اتخاذ الإجراءات القانونية ونقل المصاب للمستشفى للعلاج وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.