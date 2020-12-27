بإجمالي 7153 حكما.. ضبط 225 هاربا من أحكام قضائية في حملة أمنية بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة تنفيذ أحكام ومرافق لضبط الخارجين على القانون والإشغالات فى شوارع القليوبية، أسفرت الحملة عن ضبط 225 هاربا من الأحكام الغيابية بجملة عدد الأحكام 7153 حكم كما تم ضبط 656 مخالفة مرافق وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم الحداد يفيد قيام مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع شرطة المرافق وتنفيذ الأحكام بالقيام بحملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون والاشغالات على الطرق.







كما تمكنت الحملة من ضبط 665 مخالفه منها 32 إشغال و4 نظافة و198 بائعا متجولا و240 إزالة فورية و24 وصلات كهربائية غير قانونية و45 إعلانا مخالفا و15 فرش شاى و88 فرش مؤقت وتم تحرير المحاضر للازمة للمخالفين.



من ناحية أخرى أصيب سائقين في حادث تصادم وقع بين سيارتين نقل ثلاجة على طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي السريع أمام قرية قلما التابعة لمركز قليوب ما تسبب في تعطل حركة المرور بالطريق لمدة ساعة.



تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أمام قرية قلما دائرة المركز ووجود مصابين.



وانتقل العميد هشام دياب وكيل مرور القليوبية وتبين أن الحادث بين سيارتين نقل ثلاجة كما تبين من التحريات والمعاينة أن أحد السائقين حاول تجاوز الآخر بسرعة جنونية ما تسبب في تصادمهما وأسفر عن إصابتهما ونقلهما للمستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.



وأمرت نيابة طوخ بمحافظة القليوبية بحبس عاطل ونجله لتكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة 4 ايام على ذمة التحقيق.



كما امرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات التى عثرت عليها بحوزة المتهمين وهى عبارة عن طرب حشيش وتذاكر هيروين مخدر وسلاح نارى.



وكانت مباحث القليوبية تمكنت من ضبط عاطل ونجله لاتجارهما فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهما كميات من مخدر الحشيش والهيروين وسلاح نارى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



وأسفرت الحملة عن ضبط 225 متهما هاربا من تنفيذ الـحكام وبلغت جملة الأحكام الواجبة النفاذ 7153 حكما ما بين جزئي ومستأنف.