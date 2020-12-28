خبيرة: أبراج الجدي والسرطان والقوس ستكون أقل حظا خلال 2021

قالت سابي، خبيرة علم الأبراج والفلك، إن برج الحوت سيكون من الأكثر حظا خلال 2021، مشيرة إلى أن برجي الطور والميزان سيحققان نجاحًا.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة "صدى البلد"، «برج الأسد الأكثر حظا ابتداء من شهر يونيو المقبل»، مردفة «أبراج الجدي والسرطان لا يتعلمان من أخطائهما وأصحاب القوس يتسمون بالعناد».





وأشارت إلى أن أبراج الجدي والسرطان والقوس ستكون أقل حظا خلال 2021.





وتابعت «2021 عام السعي بالنسبة لـ الحمل، حيث سيفكر عدد كبير من أصحاب البرج في الهجرة، حتى تحدث الانفراجة ابتداء من شهر مايو»، معلقة «اللي مرتطبين بـ رجال برج الحمل اللي طلقوا مش هيفكروا في الجواز، كونهم لا يحبون تحمل المسؤولية»، مشيرا إلى أن أصحاب برج الطور سينعمون بانفراجة مالية».





ولفتت إلى أن أصحاب برج الجوزاء سيشعرون بتغير خلال 2021، فضلا عن التوصل إلى حلول للعديد من المشكلات العائلية.



