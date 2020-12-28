التنمية المحلية تكشف عن آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية.. فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي شدد على المحافظين بضرورة تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظين على تطبيق الإجراءات الاحترازية من تطبيق عقوبات على المخالفين.





وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن هناك لجانا من الوحدات المحلية ومديريات الأمن الموجودة بالمحافظات ستنظم حملات مستمرة للعمل على تنفيذ تلك القرارات.





وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية أنه سيتم مراجعة قرارات غلق المحلات والورش التي صدرت في بداية شهر ديسمبر الحالي مؤكدا أنه تم إغلاق أكثر من ١١ ألف موقع ما بين محلات ومقاهي وورش ومطاعم وذلك خلال الفترة من ١ ديسمبر حتى أمس.



