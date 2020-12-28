بالتزكية.. بهجت حسني رئيسا لشعبة الأدوات الكهربائية وحسن والكريدي نائبين ومتولي سكرتيرا

عقدت الجمعية العمومية لشعبة تجار الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، جلسة إجراءات لإعادة تشكيل مجلس إدارتها للدورة الجديدة 2020 - 2024 حسب لائحة الشعب النوعية بالغرف التجارية.





وانتهت الجمعية إلى اختيار مجلس إدارة الشعبة بالتزكية الذي اختار هيئة مكتبه أيضًا بالتزكية، حيث جاء بهجت حسني رئيسا، ومحمد حسن وابراهيم الكريدي نائبين أول وثانٍ، وهاني متولي سكرتيرا عاما للشعبة.





واتفق مجلس إدارة الشعبة عقب إعادة التشكيل علي وضع خطة عمل خلال الفترة القادمة لإفادة هذا القطاع في ظل تجانس اعضاء مجلس إدارة الشعبة ورغبتهم في خدمة قطاعهم بما يتماشي مع خطة غرفة القاهرة وتوجيهات الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس ابراهيم العربي ومطالبته لكافة الشعب النوعية بضرورة وضع استراتيجية عمل لإفادة القطاعات المختلفة تماشيا مع الخطة التطويرية العامة للدولة.



