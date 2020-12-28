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أخبار العالم

بسبب السلالة الجديدة.. بريطانيا تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:42 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم، الإثنين، تسجيل أكبر حصيلة يومية من الإصابات بفيروس كورونا، حيث ارتفعت الإصابات بمعدل 41,385 حالة جديدة.

قالت الصحة البريطانية، إنها إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في بريطانيا ارتفع إلى 2,329,730 حالة، فيما سجلت الصحة البريطانية 357 حالة وفاة، ليرتفع عدد الوفيات 71,109 حالات وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وتمثل هذه الحصيلة ارتفاعا قياسيا لمؤشر الإصابات اليومية بالمرض في المملكة المتحدة بعد أن سجلت البلاد في 25 ديسمبر 32725 حالة، وفي 26 ديسمبر 34693، وفي 27 ديسمبر 30501.

ويأتي ذلك بعد أن بلغت الوفيات اليومية بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 25 ديسمبر 570 حالة، وفي 26 ديسمبر 210، وفي 27 ديسمبر 316.

وشهدت بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشري الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض الإغلاق العام الثاني في المملكة المتحدة.

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

وفي الوقت ذاته رصدت البلاد انتشارا متسارعا للمرض في بعض مناطقها، وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إنه تم اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70% حسب المعطيات الأولية، لكنه لفت إلى عدم وجود أي بيانات تشير إلى أن هذه السلالة تعد أكثر فتكا.

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