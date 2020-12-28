ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش السوداني لـ إثيوبيا: لن نفرط في شبر واحد من أرضنا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:52 م
رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان
Advertisements
محمد عثمان
تعهد نائب رئيس هيئة الأركان بالجيش السواني، الفريق خالد عابدين الشامي، اليوم الاثنين، بعدم تفريط الجيش في شبر واحد من أراضي السودان بالفشقة حتى الحدود الدولية، مؤكدًا عدم الاعتداء على الآخرين والعمل بكل تجرد وفقًا لواجبات القوات المسلحة الدستورية وقدسيتها.

وأشاد الشامي خلال مخاطبته اليوم، قافلة سياج الأمان ومنظومة الصناعات الدفاعية ومبادرة أهل القضارف بقيادة الفرقة الثانية مشاة، بالمبادرة التي تعد دعما حقيقيا للقوات المسلحة ورفع معنوياتها، والتي تتقدم في كل يوم من أجل استرداد كل شبر من أرض الوطن، معربًا عن تحيته لمنظومة منظومة الدفاعات الصناعية التي وفرت كافة الاحتياجات القتالية للقوات المسلحة السودانية من الذخيرة ومرورا بالصواريخ والطائرات بصنع أبناء السودان، وأشاد كذلك بدعم أهل القضارف الكبير والمتفرد للجيش، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).

ودعا الشامي إلى وحدة الصف وتجاوز الصغائر والمرارات من أجل الوطن وعزته وكرامته، مطمئنًا الشعب السوداني بأن الجيش السوداني يمتلك القدرة الكافية على حماية كل شبر من أرض الوطن وتعهد بدعم المنطقة الشرقية والإرتقاء بها لصد اي عدوان يستهدف البوابة الشرقية.

من جانبه أكد حامد يوسف عبداللطيف ممثل اهل القضارف، على التفاف كافة مواطني الولاية خلف القوات المسلحة مشيدا بالانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في الفشقة والتي ظلت في أيدي الميليشيات الإثيوبية لربع قرن، مشيرا إلى أهمية وخصوصية أرض الفشقة الزراعية الخصبة، وأكد جاهزية أهل الولاية لتقديم النفس والمال لدعم عزة وكرامة السودان ممثلا في قواته المسلحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فرار 30 فردا من الجيش الإثيوبي إلى السودان

بعد 25 عاما.. الجيش السوداني يسترد أراض واسعة تسيطر عليها قوات إثيوبية

محاولة استرداد الأرض.. الجيش السوداني يدخل مناطق تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية

موقع أمريكي يكشف حقيقة دخول الجيش السوداني إلى إثيوبيا

السودان: البرهان يتفقد المنطقة العسكرية الشرقية في أعقاب اعتداءات إثيوبية

قبالة إقليم أمهرة.. الجيش السوداني يؤمن المنطقة الحدودية مع إثيوبيا بإشراف البرهان

ترشيحاتنا

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

أخبار الفن .. عقد قران حفيد محمد رضا .. السر وراء طلب دينا الشربينى الزواج من عمرو دياب .. الحالة الصحية لـ كريم فهمى وأمير كرارة ومجدى صبحى وإيمان السيد

المركزي يقرر استمرار إلغاء رسوم عمليات السحب النقدي حتى يونيو 2021

كنز رخيص من الفيتامينات العلاجية .. ماذا يحدث بالجسم عند تناول الفجل يوميا ؟

رحيل صانع شخصية سبونج بوب عن عمر 59 عاما

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم

أول ترام في مصر والتاريخ.. أطلقوا عليه اسم العفريت وركض الناس خوفا منه | صور

"ما تتقلب بينا وخلص بقى".. تاكسي أمير الأحزان من فيلم سيد العاطفي