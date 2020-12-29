الأرصاد تكشف السبب وراء غلق محور 26 يوليو وبعض الطرق صباح اليوم.. فيديو

حذر الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية ، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق في الساعات الأولى من الصباح، والتي تصل إلى حد الضباب على الطرق الزراعية والسريعة والساحلية أيضا وهو ما أدى لغلق محور 26 يوليو وبعض الطرق صباح اليوم، لافتًا إلى أن الظاهرة الجوية تؤثرة على البلاد خلال الأيام القادمة اعتبارا من الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.





وأضاف "شاهين"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، والذى يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أن الشبورة المائية الكثيفة تنتشر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.





وتابع أنه تم غلق بعض الطرق فى الصباح الباكر نتيجة الشبورة الكثيفة لحماية المواطنين منها محور 26 يوليو، منوهًا أن فصل الشتاء يشهد هدوءا فى سرعات الرياح ويشهد استقرارًا على المحافظات.



