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فن

ريم مصطفى.. لاحقتها شائعة الارتباط بـ طارق العريان وشاركت في نقطة تلاقي بمنتدى شباب العالم

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 12:12 م
ريم مصطفى
ريم مصطفى
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شروق ابراهيم
تصدرت الفنانة ريم مصطفى، مؤشرات البحث بمحرك "جوجل" بعد ظهورها ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، والكشف عن قدراتها الماهرة في المطبخ وعن جوانب مختلفة في حياتها الشخصية.


ريم مصطفى من الفنانات قليلات الظهور إعلاميا، وهو ما ساعد في انتشار شائعة ارتباطها بالمخرط طارق العريان، وأنها سبب انفصاله عن زوجته السابقة الفنانة السورية أصالة نصري، وذلك بعد مشاركتها في فيلم " ولاد رزق 2".


ولاقت ريم مصطفى ردود أفعال جيدة بعد مشاركتها في الفيلم الوثائقي "نقطة تلاقي" في عام 2018، الذي عرض في افتتاح منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على الاختيار الموفق لريم مصطفى لكي تكون بطلة الفيلم الوثائقي، بسبب اللباقة في الحديث والمحاورة وأدائها التمثيلي الرائع.


ريم مصطفى خريجة كلية إعلام، وتخصصت في قسم إذاعة وتليفزيون، وبعد تخرجها عملت في مجال التسويق قبل احترافها التمثيل.


وصنفت ريم بأنها من أجمل ممثلات جيلها، فهي من أصل تركي من جهة والدها.


وهي من مواليد 15 يوليو 1986، وتبلغ من العمر 32 سنة، ومن أهم أعمالها مسلسلا "كلبش" و"فض اشتباك".
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