طاجن بامية باللحمة.. ريم مصطفى طباخة ماهرة مع صاحبة السعادة.. فيديو

شاركت الفنانة ريم مصطفى والفنانة إسعاد يونس، موهبتها في الطبخ أثناء استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة "، وقامت بطبخ طاجن بامية باللحمة. الإعلاميةوالفنانةموهبتهاأثناءالسعادة





وقالت ريم مصطفى في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي": "لا أحب تناول الطعام بالشطة كي أشعر بطعم الأكل، وأ نا بحب الطبخ من زمان والشخص الاكيل بيعرف يطبخ".





وكشفت الفنانة ريم مصطفى، كواليس وتفاصيل مشاركتها في مسلسل شديد الخطورة مع الفنان أحمد العوضي.





وقالت ريم مصطفى:" لعب رياضة عنيفة وقت تصوير مسلسل شديد الخطورة، والمشاركة في شديد الخطورة كان تحدي كبير بالنسبة لي".





وأضاف ريم مصطفى:" كنت عايزة اعمل اكشن حقيقي في شديد الخطورة ولا احب استخدام دوبلير لي، وقمت بتأدية كافة مشاهد الأكشن في مسلسل شديد الخطورة ".



