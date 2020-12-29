ريم مصطفى: التمثيل مع عادل إمام نقلة في حياتي.. وشخصية شاهيطاز قريبة لقلبي

قالت الفنانة ريم مصطفى، إنها وافقت على المشاركة في مسلسل مع الزعيم عادل إمام على الفور؛ قبل معرفة طبيعة الدور.
وأضافت ريم مصطفى، في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، : "عملت دور منقبة، وهذا دور به تمثيل، وكان نقلة كبيرة بالنسبة لي، ودائما أبحث عن أي دور يتسبب في إحداث نقلة في شخصيتي ".
وعن دورها في مسلسل الوصية، قالت ريم مصطفى، :" بدأت ابحث عن أدوار تظهر موهبتي، وعندما عرض عليا الوصية؛ قررت خوض تجربة الدور الكوميدي ".
وتابعت ريم مصطفى:" قررت أطلع شكلي غبية في شخصية شاهيطاز التي قمت بتأديتها في مسلسل الوصية، وتعتبر شخصية شاهيطاز شخصية قريبة لقلبي، وقمت بتكوين الشخصية من الشكل وطريقة الحديث ".