ريم مصطفى: التمثيل مع عادل إمام نقلة في حياتي.. وشخصية شاهيطاز قريبة لقلبي

قالت الفنانة ريم مصطفى ، إنها وافقت على المشاركة في مسلسل مع الزعيم عادل إمام على الفور؛ قبل معرفة طبيعة الدور.





وأضافت ريم مصطفى، في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي"، : " عملت دور منقبة، وهذا دور به تمثيل ، وكان نقلة كبيرة بالنسبة لي، ودائما أبحث عن أي دور يتسبب في إحداث نقلة في شخصيتي ".





وعن دورها في مسلسل الوصية، قالت ريم مصطفى، :" بدأت ابحث عن أدوار تظهر موهبتي، وعندما عرض عليا الوصية؛ قررت خوض تجربة الدور الكوميدي ".





وتابعت ريم مصطفى:" قررت أطلع شكلي غبية في شخصية شاهيطاز التي قمت بتأديتها في مسلسل الوصية، وتعتبر شخصية شاهيطاز شخصية قريبة لقلبي، وقمت بتكوين الشخصية من الشكل وطريقة الحديث ".



