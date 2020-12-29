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اقتصاد

بأرباح 3 مليارات جنيه.. ارتفاع جماعي للمؤشرات في ختام تعاملات البورصة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 03:04 م
البورصة ترتفع
البورصة ترتفع
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محمد صبيح
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، وربح رأس المال السوقى نحو 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند 642.166 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 10736 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2193 نقطة.

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وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 13072 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 4161 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 2082 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3018 نقطة.
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