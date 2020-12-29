لذيذ ومفيد.. طريقة عمل فول بالسجق





اليكم طريقة عمل فول بالسجق بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير فول بالسجق:

سجق بلدي

بصل

ثوم

فول مدمس

كرات

كرفس

طماطم

ليمون "حسب الرغبة"

ملح فلفل اسود

زيت عباد الشمس

كمون

طريقة عمل فول بالسجق

* قومي بتقطيع البصل مكعبات صغيرة ثم ضعي زيت في طاسة ومعه البصل المقطع افرمي الفلفل الحار وضيفيه الى الطاسة .

* ضيفي السجق الى الطاسة وبعد ذلك افرمي الكرات والكرفس وضيفيهم الى الطاسة ثم ضيفي الكمون وملح وفلفل ثم افرمي الثوم وضيفيه .





* قطعي الطماطم مكعبات صغيرة وضيفيها الى الطاسة و استمري في التقليب حتى تنضج ثم ضيفي الفول المدمس وعصير الليمون







