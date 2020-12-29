كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تكرم أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي





نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس اليوم الثلاثاء حفل تكريم لأعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية وجميع رؤساء اللجنة السابقين تقديرا لمجهوداته وأدائهم المتميز الذي أدى الى اعتمادها لجنة قومية و انضمامها الي الشبكه المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.









و قامت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة الكلية بتقديم شهادات التقدير للمكرمين كما تم أيضًا تكريم الدكتور عمرو علي رئيس الادارة المركزية للبحوث و التنمية الصحية بوزارة الصحة والدكتور هاني سليم منسق الشبكه المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي و ذلك تقديرا لحسن تعاونهم مع الكلية و مجهوداتهم في تعزيز دور لجنة الأخلاقيات بالكلية.





صرحت بذلك الدكتورة راندا كمال عبد الرؤوف وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس والتى قامت بتنظيم الاحتفالية موضحة أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية قد تم إنشاؤها منذ عشر سنوات وعلى مدار هذه السنوات قد قامت بمراجعة البروتوكولات العلمية لرسائل الماجستير و الدكتوراه و أيضًا البحوث العلمية المقدمة من الطلبة و من أعضاء هيئة التدريس كما قامت اللجنة في الفترة الأخيرة بنشاط و تطوير ملموس أدي إلى تأهيلها للاعتماد لجنة قومية لتصبح كلية الدراسات العليا للطفولة ضمن أربع كليات فقط علي مستوى جامعة عين شمس تنضم إلى الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.



