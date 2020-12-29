ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تكرم أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:48 م
الدكتورة هويدا الجبالي
الدكتورة هويدا الجبالي
Advertisements
حسام الفقي

نظمت كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس اليوم الثلاثاء حفل تكريم لأعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية وجميع رؤساء اللجنة السابقين تقديرا لمجهوداته وأدائهم المتميز الذي أدى الى اعتمادها  لجنة قومية و انضمامها الي الشبكه المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي.


و قامت الدكتورة هويدا الجبالي عميدة الكلية بتقديم شهادات التقدير للمكرمين كما تم أيضًا تكريم الدكتور عمرو علي رئيس الادارة المركزية للبحوث و التنمية الصحية بوزارة الصحة والدكتور هاني سليم منسق الشبكه المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي و ذلك تقديرا لحسن تعاونهم مع الكلية و مجهوداتهم في تعزيز دور لجنة الأخلاقيات بالكلية. 

صرحت بذلك الدكتورة راندا كمال عبد الرؤوف وكيل شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس والتى قامت بتنظيم الاحتفالية موضحة أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي بالكلية قد تم إنشاؤها منذ عشر سنوات وعلى مدار هذه السنوات قد قامت بمراجعة البروتوكولات العلمية لرسائل الماجستير و الدكتوراه و أيضًا البحوث العلمية المقدمة من الطلبة و من أعضاء هيئة التدريس كما قامت اللجنة في الفترة الأخيرة بنشاط و تطوير ملموس أدي إلى  تأهيلها للاعتماد لجنة قومية لتصبح كلية الدراسات العليا للطفولة ضمن أربع كليات فقط علي مستوى جامعة عين شمس تنضم إلى الشبكة المصرية للجان أخلاقيات البحث العلمي. 

وتعد هذه الخطوة من الإجراءات الهامة توطئة لتسجيل اللجنة بالمجلس الأعلى لأخلاقيات البحث العلمي المزمع إنشاؤها طبقا للقانون رقم 214 لسنة 2020 لتنظيم البحوث الطبية الاكلينيكية.
كلية الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تكرم أعضاء لجنة أخلاقيات البحث العلمي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة عين شمس في أسبوع.. انطلاق حملة توعية شاملة لمواجهة كورونا.. تكريم أطباء مستشفيات العزل.. والمتيني يشهد حفل تخرج الطلاب الأفارقة

لا للتنمر.. احتفالية لتمكين ذوى القدرات الخاصة بكلية الطفولة الثلاثاء

علوي الخولي يفوز بجائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى الجمهورية

عميد الدراسات العليا للطفولة بعين شمس تكشف عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

ضحى عاصي بـ ألسن عين شمس: الاطلاع على الثقافات المفتاح الأساسي للعمل الإبداعي

ألسن عين شمس تحتفل باليوم العالمي لذوي القدرات الخاصة

ترشيحاتنا

27 هيئة وجهة تبدأ التنفيذ.. وزير العدل يصدر قرار بإجراءات ضبط مخالفي عدم ارتداء الكمامة

سأظل مشجعا للأهلي.. 10 تصريحات نارية جديدة لـ تركي آل الشيخ

تأجيل محاكمة سعاد الخولي في الكسب غير المشروع لـ24 فبراير

وسط ردود فعل غاضبة.. يمني يبيع ابنته بـ 350 دولارا لسداد ديونه لمطلقته

أمير مرتضى منصور يعلن منعه من الظهور تلفزيونيا

سر ارتفاع معدل وفيات كورونا فى مصر .. خبير يكشف التفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج مثير ولافت.. منى زكي بإطلالة تخطف الأنظار

من العرقسوس القاتل إلى دبوس خياطة بالقلب.. أغرب الحالات الطبية في عام 2020

شاهد.. أغلى 10 سيارات في السعودية 2020