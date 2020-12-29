نشأت الديهي يطالب بـ وزارة جديدة تحمل اسم الوعي القومي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن فقه المصارحة الذي انتهجه الرئيس عبد الفتاح السيسي أنتج ثقة متبادلة بين الشعب والرئيس.





وخاطب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، المصريين، قائلًا "رغم ما تم من إنجازات فإن الطريق مازال طويلًا والتحديات أمامنا جمة، والوعي هو المصل واللقاح الحقيقي لجميع مشكلاتنا".





واقترح على الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنشاء وزارة للوعي القومي، مشددًا على أننا بحاجة إلى الوعي بجميع مفرداته للوقوف على الإمكانيات والتحديات.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن مبادرة تطوير القرى التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة عظيمة وطموحة تأتي ضمن إطار مبادرة "حياة كريمة"، وتتناول جميع قرى مصر والبالغ عددها 4800 قرية، منوهًا بأن المشروع يشمل القرى وتوابعها من عزب وكفور ونجوع.





وأضاف "راضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه تم رفع كفاءة 380 قرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والمرحلة الأولى من مبادرة الرئيس ستتناول تطوير من 1300-1500 قرية على مستوى 22 محافظة يستفيد منها حوالي 18 مليون مواطن، على أن يتم الانتهاء من جميع قرى مصر على مدار 3 مراحل خلال 3 سنوات.





وتابع المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تكلفة المرحلة الأولى من مشروع تطوير القرى تبلغ 500 مليار جنيه وتهدف لرفع مستوى المعيشة بالقرى من كافة مناحي الحياة، بتطوير وتقديم خدمات بنية أساسية متمثلة في المياه والكهرباء والصرف الصحي، والبيئة والنظافة وتبطين الترع، ومشروعات الإسكان والخدمات الزراعية، وبرامج التدريب على مضاعفة الإنتاج الزراعية وعلى برامج الري الحديثة، وبرامج استغلال المساحات، إلى جانب الخدمات العامة متمثلة في الخدمات الصحية والتعليمية وغيره.



