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أخبار العالم

السودان يتهم الجيش الإثيوبي بدعم الميليشيات.. ويؤكد حقه في الدفاع عن حدوده

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 09:21 م
التوتر بين السودان
التوتر بين السودان واثيوبيا على الحدود
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شيماء مصطفى
أكد مستشار رئيس الوزراء السوداني، جمعة كندة، أن من حق الجيش الرد على الميليشيات الإثيوبية، لافتا إلى أن الأخيرة هي من فجرت الوضع على الحدود.

وأضاف كندة، في تصريحات لشبكة "العربية"، أن نظام البشير صمت عن اقتحام إثيوبيا لحدود السودان، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى للحل مع أديس أبابا ولكن مع الحفاظ على الحدود.

وأوضح أن تدخل السودان في أزمة تيجراي كان إيجابيًا، مستطردا أنه ربما يدعم الجيش الإثيوبي الميليشيات على الحدود.

وكانت إثيوبيا، وجهت اليوم الثلاثاء، اتهاما للجيش السوداني بانتهاك حدودها وارتكاب أعمال غير قانونية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "العربية"، قالت الخارجية الإثيوبية إنها ستبذل قصارى جهدها لحل قضية الحدود مع السودان.

وشددت الخارجية الإثيوبية على قوات الجيش في حال استعداد وتأهب على الحدود مع السودان.

فيما عززت القوات السودانية صباح اليوم، الثلاثاء، وحداتها البرية والجوية على الحدود تحسبا لهجوم إثيوبي وشيك.

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