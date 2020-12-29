ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد غلق مسجد النور بالعباسية أسبوعين.. الأوقاف: الأمر في يد المواطنين بالالتزام

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 10:50 م
جابر طايع
جابر طايع
Advertisements
عبد الخالق صلاح
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن غلق مسجد النور بالعباسية جاء بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أن الجائحة جعلتنا نصلي شهر رمضان الماضي في المنازل ونغلق المساجد.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى،  أن الوزارة تشدد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا تصبح المساجد بؤرا لانتشار الفيروس، منوها بأنه كان لابد من اتخاذ مثل تلك الإجراءات لكي يشعر الجميع بالمسئولية نحو المساجد.


وتابع طايع: " لا نريد أن يمتد الغلق لأيام اخرى ، ولا نريد أيضا أن يتم غلق مساجد اخرى وكل ذلك في يد المواطنين والتزامهم بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا".


وقررت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، غلق مسجد النور بالعباسية، وذلك لعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية المعلنة من قبل الوزارة بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.


وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، إن القرار يأتي في ضوء التشديد على الضوابط الاحترازية التي أعلنتها الوزارة من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغلق دورات المياه وعدم السماح بأي تواجد داخل صحن المسجد إلا في الأوقات التي سبق وأعلنتها الوزارة في ضوابطها السابقة خلال الموجة الأولى والثانية حفاظًا على سلامة المصلين.


ولفت رئيس القطاع الديني بالأوقاف إلى أنه ليس هناك قرارات آنية تخص وقف صلاة الجمعة بالمساجد إلا أنه المعمول به هو منع أدائها في الزوايا لصعوبة تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بالصورة المقررة، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحزم في تطبيق إجراءات السلامة والأمان بما يكفل استمرار فتح المساجد والحفاظ على المصلين لحين رفع البلاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأوقاف: تواصل أعمال تطهير وتعقيم المساجد في جميع المحافظات

انطلاق فعاليات برنامج سفيرات المحبة والسلام التدريبي للواعظات والراهبات بالقومي للمرأة

لا نية للغلق.. الأوقاف لـ "صدى البلد": ملتزمون بالإجراءات الاحترازية في المساجد

وزير الأوقاف يشارك في مؤتمر "قيم عالم ما بعد كورونا"

انطلاق دورات تفنيد الفكر المتطرف بأكاديمية الأوقاف الدولية السبت المقبل

الأوقاف تكشف حقيقة غلق المساجد خلال الموجة الثانية لكورونا وتطلق تحذيرا عاجلا

ترشيحاتنا

إقالة علاء عبد العال من تدريب بتروجت

الخارجية: نتابع سير التحقيقات المتعلقة بمقتل مواطن مصري بالسعودية

الهجرة: عودة المصريين العالقين فى الإمارات خلال يومين

الداخلية: عودة الحركة المرورية على طريق القصير - قفط

سلة الاتحاد يخسر من الأهلي في نهائي المرتبط

انفراد.. الزمالك ينهي أزمة مستحقات فرجاني ساسي المتأخرة بـ 10 ملايين جنيه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للاحتفال برأس السنة.. طريقة عمل مقبلات المشروم

"يا فاشل يا فاشل".. حكاية سيارة حسن حسني في فيلم الباشا تلميذ | صور

شاهد| هوانم جاردن سيتي .. سيارات من كلاسيكيات الزمن الجميل