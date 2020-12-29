بعد غلق مسجد النور بالعباسية أسبوعين.. الأوقاف: الأمر في يد المواطنين بالالتزام

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن غلق مسجد النور بالعباسية جاء بسبب عدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، موضحا أن الجائحة جعلتنا نصلي شهر رمضان الماضي في المنازل ونغلق المساجد.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، أن الوزارة تشدد علي تطبيق الإجراءات الاحترازية حتى لا تصبح المساجد بؤرا لانتشار الفيروس، منوها بأنه كان لابد من اتخاذ مثل تلك الإجراءات لكي يشعر الجميع بالمسئولية نحو المساجد.









وتابع طايع: " لا نريد أن يمتد الغلق لأيام اخرى ، ولا نريد أيضا أن يتم غلق مساجد اخرى وكل ذلك في يد المواطنين والتزامهم بالاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا".









وقررت وزارة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، غلق مسجد النور بالعباسية، وذلك لعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية المعلنة من قبل الوزارة بناء على ما قررته لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.









وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، إن القرار يأتي في ضوء التشديد على الضوابط الاحترازية التي أعلنتها الوزارة من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي وغلق دورات المياه وعدم السماح بأي تواجد داخل صحن المسجد إلا في الأوقات التي سبق وأعلنتها الوزارة في ضوابطها السابقة خلال الموجة الأولى والثانية حفاظًا على سلامة المصلين.







