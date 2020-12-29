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محافظات

المركز الثقافي الروسي يكرم الزميل أحمد بسيوني مراسل صدى البلد في الإسكندرية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:57 م
الزميل أحمد بسيوني
الزميل أحمد بسيوني مراسل صدى البلد في الإسكندرية
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قسم المحافظات
كرم مارات جاتين مدير المركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية، الزميل أحمد بسيوني، مراسل موقع صدى البلد بالإسكندرية، وعددًا من الصحفيين المصريين بالثغر، لدورهم في التغطية الإعلامية النشطة لفعاليات المركز، وتعزيز أواصر التعاون بين القاهرة وموسكو.

ويعمل الزميل أحمد بسيوني مراسلًا لموقع صدى البلد الإخباري بالإسكندرية، ومحررًا للشئون الدبلوماسية والقنصلية، والشؤون القضائية والدينية وجميع الأخبار المتعلقة بالمحافظة.

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جاء ذلك خلال احتفالية نظمها المركز اليوم الثلاثاء احتفالا بالعام الجديد وتكريم عدد من الاعلاميين بالإسكندرية ، بمقر المركز الروسي للعلوم والثقافة بالثغر.

وقال مدير المركز  الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية إن المركز نظم اكثر من ١٤٠ فعالية خلال عام ٢٠٢٠ بالرغم من التحديات التي واجهها العالم بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩".

وأضاف جاتين ان الفعاليات شهدت ٦٠ فعالية ثقافية، و٣٠ معرضًا، و١٩ فيلما، مشيرا الى ان المركز واصل فعالياته اونلاين خلال فترة الغلق بسبب كورونا في الفترة من مارس الى منتصف يوليو الماضي. 

واشار الى أن المركز توسع في فعالياته خلال ٢٠٢٠ لتضم محافظة البحيرة، ويعتزم المركز التوسع اكثر واكثر في البحيرة ومطروح هلال ٢٠٢١.
واعرب عن سعادته بالتعاون مع المؤسسات الثقافية بالإسكندرية كأوبرا الاسكندرية، وقصور الثقافة واتيليه الاسكندرية، مشيرا إلى أن هذا التعاون نتيجة للعلاقات المزدهرة التي تشهدها العلاقات السياسية بين القاهرة وموسكو.

واشاد جاتين بالتغطية الاعلامية لأنشطة المركز خلال العام الماضي، والذي شهد تعاونا مميزا بين المركز والصحفيين الموجودين بعروس البحر، متمنيًا تعزيز التعاون اكثر واكثر خلال ٢٠٢١.

وفي نهاية الحفل، كرم جاتين عدد من المراسلين الصحفيين بالإسكندرية، وتم تسليمهم بعض الهدايا التذكارية وشهادات التقدير.

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