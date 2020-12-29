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رياضة

أول قرار من مجلس الأهلي بعد فوز رجال وسيدات السلة بالدوري

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:47 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبو علم
قرر مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب صرف مكافأة استثنائية لفريقي السلة رجال وسيدات بعد فوز كليهما بدوري المرتبط رجال وسيدات.


جاء ذلك تقديرًا من مجلس الإدارة لفرق السلة الكبار والصغار التي تحملت المسئولية في ظروف صعبة للغاية وحققت بطولتي الدوري واسعاد جماهير الأهلي.


توج الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني أشرف توفيق بلقب بطولة دوري المرتبط للموسم الحالي.


وحصد "المارد الأحمر" اللقب عقب فوزه على نظيره الاتحاد السكندري والذي يقوده فنيًا أحمد مرعي بنتيجة 68 - 66.


أقيم اللقاء مساء اليوم الثلاثاء على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.


وكان مرتبط الأهلي تحت 16 سنة فاز على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 70 - 26.


وصعد “الشياطين الحمر” للنهائي عقب فوزهم على سبورتنج، فيما تأهل “سيد البلد” بعد تخطيه عقبة جاره سموحة.
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