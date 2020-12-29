التنمية المحلية: 2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء بالمحافظات ..فيديو

أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، أن الوزير أ علن تلقى أكثر من 2 مليون طلب تصالح بالمحافظات.





وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن فى مقدمة المحافظات المقدمة لطلبات التصالح البحيرة في المرتبة الاولى بـ 272 ألفا و702 طلب، وبعدها الشرقية بـ 228731 طلب، ثم القليوبية فالمحافظات الأخرى وخاصة الجيزة بـ 196400 وبعدها القاهرة بـ 162 ألف طلب.





تنتهي فترة التصالح في بعض مخالفات البناء، يوم الخميس المقبل، وذلك وفقًا لنص القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث أعطى القانون الحق للحكومة في مدة فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، إلى جانب المدة الأساسية التي انتهت في سبتمبر الماضي.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء قانونًا مؤقتًا، وبعدها سيتم العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وستطبق العقوبات الواردة بالقانون، والتي تصل إلى الإزالة، بعكس قانون التصالح الذي لم ينص على الإزالة.

وفيما يتعلق بالحالات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح، فقد وضع القانون بنودًا لتنظيم التعامل معها، وذلك من خلال عقوبتي الإزالة أو التحفظ الإداري.



