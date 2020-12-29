ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

التنمية المحلية: 2 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء بالمحافظات ..فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 11:53 م
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث بامس التنمية المحلية
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، أن الوزير أعلن تلقى أكثر من 2 مليون طلب تصالح بالمحافظات.

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن فى مقدمة المحافظات المقدمة لطلبات التصالح البحيرة في المرتبة الاولى بـ 272 ألفا و702 طلب، وبعدها الشرقية بـ 228731 طلب، ثم القليوبية فالمحافظات الأخرى وخاصة الجيزة بـ 196400 وبعدها القاهرة بـ  162 ألف طلب.

تنتهي فترة التصالح في بعض مخالفات البناء، يوم الخميس المقبل، وذلك وفقًا لنص القانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث أعطى القانون الحق للحكومة في مدة فترة التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، إلى جانب المدة الأساسية التي انتهت في سبتمبر الماضي.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء قانونًا مؤقتًا، وبعدها سيتم العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، وستطبق العقوبات الواردة بالقانون، والتي تصل إلى الإزالة، بعكس قانون التصالح الذي لم ينص على الإزالة.

وفيما يتعلق بالحالات التي لا تنطبق عليها شروط التصالح، فقد وضع القانون بنودًا لتنظيم التعامل معها، وذلك من خلال عقوبتي الإزالة أو التحفظ الإداري.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التصالح على مخالفات البناء.. خبراء يتوقعون مد الفترة مرة أخرى حتى نهاية العام بسبب الانتخابات البرلمانية.. وتوقعات بتراجع إقبال المواطنين

التنمية المحلية: تجاوزنا أكثر من مليون ونصف طلب تصالح.. فيديو

مع بداية العد التنازلى لانتهاء مهلة التصالح على مخالفات البناء.. خبراء إدارة محلية يؤكدون: الحكومة لن تمنح المخالفين فرصة ثالثة إلا في هذه الحالة.. وليس لدينا إحصاءات دقيقة للعشوائيات

بعد انتهاء مهلة الحكومة للتصالح.. البرلمان يتوقع مد 4 أشهر جديدة.. و3 عقوبات تنتظر المخالفين

بعد انتهاء مدة تقديم طلبات التصالح.. ما هي عقوبات المخالفين؟

بعد مد فترة التصالح.. عقوبات مغلظة تنتظر المخالفين

ترشيحاتنا

لما بعد بريكست.. بريطانيا توقع خامس أكبر اتفاقية تجارة حرة مع تركيا

تاج الدين: نتمنى ألا نلجأ للمستشفيات الميدانية في علاج كورونا| فيديو

الشيطان أشرف منك.. زينة تهاجم التنمر على طفلة يسرا اللوزي

مستعدون لأسوأ سيناريو.. أحمد موسى يكشف حقيقة حظر التجول في ليلة رأس السنة

غلق 7 مساجد بدمياط لمخالفة إجراءات فيروس كورونا الاحترازية

تحذير شديد اللهجة.. اختفاء رامز جلال قبل مساعي منع مقالبه في رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

للاحتفال برأس السنة.. طريقة عمل مقبلات المشروم

"يا فاشل يا فاشل".. حكاية سيارة حسن حسني في فيلم الباشا تلميذ | صور