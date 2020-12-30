دايمًا متألق.. علي ربيع يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

احتفل الفنان "علي ربيع" بعيد ميلاد النجم أوس أوس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





و نشر علي ربيع صورة له برفقة أوس اوس و علق قائلا : "Happy birthday.. عقبال مليون سنه وانت دايما متألق وفي صحه وسعادة".





يذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.





الفيلم تدور احداثه في اطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك.





فيلم الخطة العايمة بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولي للمنتجة " شهد رمزي " بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "للؤي عبدالله" ، و"وائل عبدالله".



