ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دايمًا متألق.. علي ربيع يهنئ أوس أوس بعيد ميلاده

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:24 ص
علي ربيع و أوس أوس
علي ربيع و أوس أوس
Advertisements
محمد بدران
احتفل الفنان "علي ربيع" بعيد ميلاد النجم  أوس أوس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

و نشر علي ربيع صورة له برفقة أوس اوس و علق قائلا : "Happy birthday.. عقبال مليون سنه وانت دايما متألق وفي صحه وسعادة".

يذكر أن آخر أعمال علي ربيع فيلم "الخطة العايمة" الذي حقق إيرادات تصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع من طرحه في دور العرض، اذ انطلق الفيلم في السينما يوم 6 أكتوبر الماضى، وحصد هذا الأسبوع إيراد بلغ مليون جنيه، ليكون إجمالى ما حققه الفيلم حتى الآن 7 ملايين جنيه.

الفيلم تدور احداثه في اطار كوميدي حول اثنين فاقدي البصر يخططان لسرقة بنك. 

فيلم الخطة العايمة بطولة علي ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل، وسيعرض يوم 6 أكتوبر بدور العرض السينمائي بمصر والوطن العربي، وهو التجربة الإنتاجية الأولي للمنتجة " شهد رمزي " بالتعاون مع المنتج "وائل عبدالله " شركة أوسكار "للؤي عبدالله" ، و"وائل  عبدالله". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

"الخطة العايمة" يصل للمليون السابع فى شباك التذاكر بعد 4 أسابيع عرض

اللي جي أحلى.. علي ربيع ينشر صورة مع أبطال فيلم الخطى العايمة

بعد نجاح الخطة العايمة.. علي ربيع يوجه رسالة شكر لجمهوره

علي ربيع يمازح جمهوره بالكمامة

علي ربيع يحفز الأهلي والزمالك ويقدم هدية للفائز في نهائي أفريقيا

علي ربيع يداعب جمهوره بفيديو جديد له على إنستجرام

ترشيحاتنا

مستعدون لأسوأ سيناريو.. أحمد موسى يكشف حقيقة حظر التجول في ليلة رأس السنة

مبروك عطية: من يذهب إلى المسجد في ظل انتشار وباء «تصيبه لعنة».. فيديو

أول قرار من مجلس الأهلي بعد فوز رجال وسيدات السلة بالدوري

رسالة قوية من الأوقاف بعد غلق مسجد النور .. و5 تعليمات يجب تنفيذها

تحذير شديد اللهجة.. اختفاء رامز جلال قبل مساعي منع مقالبه في رمضان

اليوم.. تعطّل العيادات الخارجية وغلق الصيدلية بمستشفى الأزهر التخصصي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

للاحتفال برأس السنة.. طريقة عمل مقبلات المشروم