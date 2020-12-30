«بوستاتك تستفز البسطاء».. أغنى شاب في مصر: طموحي أصبح إعلاميًا وأقدّم برنامجًا تليفزيونيًا.. فيديو

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، حقيقة الثروة التي يمتلكها الشاب محمد العدوي، المعروف بـ"أغنى شاب في مصر"، والذى أشار إلى أنه يمتلك ثروة تقدر بـ 200 مليون جنيه، رغم بلوغه الـ 26 عامًا فقط.
وقالت الإعلامية ريهام سعيد، في حديثها للشاب: "الرزق من عند ربنا، لكن كلامك يحطم طموحات ناس كتير، وأشك فعلًا في امتلاكك هذه الثروة وهذا تقديري الخاص الـ200 مليون جنيه وكثيرون يزعمون امتلاكك سيارة فارهة ولكنك لا تمتلك سوى سيارة واحدة فقط عادية، وبوستاتك على مواقع التواصل تستفز البسطاء وهدفك البحث عن متابعين أكثر.
وعلى جانب آخر، كشف الشاب، أنه يحب مجال التمثيل، وعرض عليه التمثيل بأحد الأفلام مع الفنان حسن الرداد حيث سيخرج بدور "تاجر سلاح"، ومسلسل مع الفنانة حنان مطاوع، مضيفًا:" طموحى أيضًا أطلع إعلامي وأعمل برنامج".