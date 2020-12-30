«بوستاتك تستفز البسطاء».. أغنى شاب في مصر: طموحي أصبح إعلاميًا وأقدّم برنامجًا تليفزيونيًا.. فيديو

كشفت الإعلامية ريهام سعيد، خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على شاشة "النهار"، حقيقة الثروة التي يمتلكها الشاب محمد العدوي، المعروف بـ"أغنى شاب في مصر"، والذى أشار إلى أنه يمتلك ثروة تقدر بـ

، رغم بلوغه الـ 26 عامًا فقط.