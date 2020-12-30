صلاح عبد الله ينعى المخرج حاتم علي: بدموعي قريت الفاتحة ودعيت لك

نعي الفنان صلاح عبد الله، المخرج السوري حاتم علي، الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام،





ونشر صلاح عبد الله، صورة للمخرج الراحل وعلق قائلًا: " بدموعي ياحاتم قريت الفاتحة ودعيتلك وبإبتسامة تحت الدموع من القلب الموجوع شفت شريط الذكريات من أول أول لقاء أثناء التحضير لمسلسل #الملك_فاروق لآخر صدفة جمعتنا يامبدع ياعبقري ياطيب يامخلص ياجدع ياحبيبي ياحبيبي يا #حاتم_علي أرجوكم أرجوكم #الفاتحة_والدعاء".





كشفت تقارير إخبارية عربية عن تفاصيل جنازة المخرج الراحل حاتم علي، الذي وافته المنية صباح الثلاثاء، إذ ينتظر أن يتم تشييع جثمانه يوم الخميس 31 ديسمبر الجاري، وذلك حتى يتثنى لهم الإنتهاء من إجراءات الدفن، ومعرفة سبب الوفاة.





كان المنتج الفني محمد سري اعلن وفاة المخرج السوري حاتم علي بسبب أزمة قلبية عن عمر يناهز 58 عاما.





وعلى الفور نعى عدد كبير من الفنانين رحيل حاتم علي، منهم التونسية عائشة بن أحمد وألفت عمر، وأندرو محسن المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي وغيرهم كثيرون.





حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة.





حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.



