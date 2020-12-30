ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

المجلس الوطني للشباب يكرم عدداً من الكوادر الشبابية بهيئة سكك حديد مصر

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
فاعليات التكريم
فاعليات التكريم
Advertisements
حمادة خطاب
كرَّم المجلس الوطني للشباب، المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال حفل تخرج نماذج محاكاة حكومة الدولة المصرية، لإعداد الكوادر الشبابية وتأهيلهم ، ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذي للدولة، وللعمل على خلق بيئة تدعم نمو الشباب التي ستحتاج لها مؤسسات الدولة في المستقبل.

وخلال الحفل كرم المجلس عددا من الكوادر الشبابية، العاملين بهيئة سكك حديد مصر ومنهم الدكتور ياسر عبدالله مدير إدارة محطة مصر، والدكتورة هويدا حسن عبدالنبي بالشؤون القانونية بالهيئة، وعلى رأسهم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر،  بصفته داعم للشباب وللمجلس الوطني للشباب من خلال تزويد المجلس الوطني للشباب بالعناصر المتميزة شباب الهيئة، ولتأهليهم لتقلد مناصب قيادية بالهيئة.

كما تم إهداء درع المجلس لرئيس الهيئة، والذى تسلمه نيابة عنه الدكتور ياسر عبدالله مدير إدارة محطة مصر.

حضر الحفل الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء حاتم بشان نائب جهاز المخابرات العامة المصرية ، والدكتورة دليله  مختار رئيس المجلس الوطني للشباب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس السكة الحديد لوزير النقل السوداني: مستعدون لتنفيذ الربط السككي بين الدولتين

مايا مرسى: حملة السكة أمان رسالة مصر للعالم لمواجهة التحرش

السكة الحديد والقومي للمرأة يطلقان حملة "السكة أمان"

السكة الحديد تواجه التحرش بكافة المحطات لليوم الثاني.. وتدعو للإبلاغ الفوري عن المضايقات.. صور

أصيب في عينه أثناء العمل.. رئيس السكة الحديد يكرم خفير مزلقان كلابشة .. صور

قطار أسوان يدهس ناظر محطة سكة حديد في المنيا

ترشيحاتنا

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

أشرف زكي يكشف لـ صدى البلد عن تطور جديد في حالة عهدي صادق الصحية

7 وفيات والبحث تحت الأنقاض عن مصابين.. زلزال مدمر يضرب وسط كرواتيا.. فيديو

حل عملي لكيفية قضاء الصلوات الفائتة لسنوات.. الإفتاء تكشف عنه.. فيديو

أول تعليق من فرج عامر عن اتجاه اتحاد الكرة لإلغاء تقنية الـ VAR

الأطباء رفضوا الكشف عليه بسبب كورونا.. ابنة مكرم محمد أحمد: والدي بخير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

تناول 7 حبات يوميا من اللب السوري.. وشاهد النتيجة

للاحتفال برأس السنة.. طريقة عمل مقبلات المشروم