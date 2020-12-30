المجلس الوطني للشباب يكرم عدداً من الكوادر الشبابية بهيئة سكك حديد مصر

كرَّم المجلس الوطني للشباب، المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، خلال حفل تخرج نماذج محاكاة حكومة الدولة المصرية، لإعداد الكوادر الشبابية وتأهيلهم ، ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذي للدولة، وللعمل على خلق بيئة تدعم نمو الشباب التي ستحتاج لها مؤسسات الدولة في المستقبل.





وخلال الحفل كرم المجلس عددا من الكوادر الشبابية، العاملين بهيئة سكك حديد مصر ومنهم الدكتور ياسر عبدالله مدير إدارة محطة مصر، والدكتورة هويدا حسن عبدالنبي بالشؤون القانونية بالهيئة، وعلى رأسهم المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بصفته داعم للشباب وللمجلس الوطني للشباب من خلال تزويد المجلس الوطني للشباب بالعناصر المتميزة شباب الهيئة، ولتأهليهم لتقلد مناصب قيادية بالهيئة.





كما تم إهداء درع المجلس لرئيس الهيئة، والذى تسلمه نيابة عنه الدكتور ياسر عبدالله مدير إدارة محطة مصر.



