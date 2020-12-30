مصير مجهول.. شوبير يسأل عن 8 ملايين دولار مستحقة لمصر لدى الكاف

وجه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر السابق، سؤالا للمسئولين في اللجنة الثلاثية فى اتحاد الكرة عن وجود 8 ملايين دولار مستحقه لنا لدى الاتحاد الافريقي منذ بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر؟.





وغرَّد "شوبير" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏هل فعلا هناك 8 ملايين دولار مستحقة لنا عند الاتحاد الافريقي من ساعة بطولة الامم الافريقية الاخيرة بمصر ولم نتسلمها حتي الآن بسبب عدم تقفيل الحساب !!!؟؟؟؟".





ومن المقرر أن تعقد اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد اجتماعا في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء مع رؤساء أندية القسم الممتاز بمقر الجبلاية فى الجزيرة لحسم أزمة تقنية الفيديو فى الدورى المصرى.





كما ستتم دراسة الأمور المتعلقة بتشكيل رابطة أندية المحترفين وإجراءات قيد يناير وآخر المستجدات على الساحة الرياضية.





ومن المقرر أن تناقش أيضا اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد خلال اجتماعها مع أندية الدورى الممتاز وعددهم 18 ناديا من أجل مناقشة الأزمات الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى مباريات الدورى المصرى، خاصة وأن هناك شكاوى عديدة من الأندية من التقنية بعد أن أثبتت التقارير الفنية وجود مشكلات فنية فى تطبيق التقنية أبرزها ضبط التسلل.





وطلبت الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى، من اتحاد الكرة مبلغ 100 ألف يورو عبارة عن مستحقات الشركة عن تطبيق التقنية فى الدورى الجديد 2020 -2021، بجانب بعض المستحقات المتأخرة عن الموسم الماضى وفقا للاتفاق المبرم بين الشركة الإسبانية واللجنة الخماسية السابقة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى.





فى المقابل ترفض اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد سداد المبلغ للشركة بداعي وجود بعض الملاحظات على تطبيق التقنية فى الدورى المصرى.







