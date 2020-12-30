تقنين أوضاع 62 كنيسة يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أبرز عناوين ومانشيتات الصحف المحلية الصادرة اليوم.









صدى البلد

السيسى يتابع جهود الدولة لدعم أنشطة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

الرئيس السيسى يوجه بتكامل المشروعات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس





المصرى اليوم

الحكومة توافق على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعًا.. والإجمالى يرتفع لـ1800





الأهرام

الخارجية: نتواصل مع السلطات السعودية لمتابعة سير التحقيقات فى واقعة مقتل مواطن مصرى بالمملكة





الأخبار

أول حوار لوزيرة الصحة.. انفردت فيه بتفاصيل حياتها اليومية خلال جائحة كورونا، وكيفية متابعتها للأزمة

حوار مع الوزيرة غادة والى والتى تروى فيه عن أسرتها ودعمها لها طوال مشوارها





اليوم السابع

التعليم تؤكد انتهاء المدة المحددة لتسجيل استمارة التقدم لامتحان الإعدادية غدا





مصراوى

الصحة تطلق 6 قوافل طبية بمبادرة حياة كريمة بالمحافظات





الشروق

السياحة والآثار: افتتاح المتحف المصرى الكبير خلال النصف الثانى من 2021

تخفيض 50% على تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية لجماهير بطولة اليد