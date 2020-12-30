تعرف على الحالات التي تستلزم دخول مصابي كورونا للمستشفى

مع ازدياد أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة، طالبت مديرية الشئون الصحية بدمياط المواطنين، بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية سواء بارتداء الكمامة الطبية أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي.
من جانبه، شدد الدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية بدمياط، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ووجه عدة نصائح هامة منها، لو الشخص المصاب مش لابس كمامة والسليم مش لابس كمامة كدا هياخد العدوي بنسبة 90%.
وتابع: " لو الشخص المصاب مش لابس كمامة والسليم لابس كمامه نسبة العدوي 70% للشخص السليم ( هنا الكمامة مهم جدا للشخص السليم هتقلل الحمل الفيروسي".
وأضاف: "لو الشخص المصاب لابس كمامة والسليم لا .. فإن نسبة العدوي للشخص السليم 5% فقط .. مهم جدا لو عندك أي أعراض حتي لو برد رشح تلبس الكمامة كما أن لو الشخص المصاب لابس الكمامة والسليم لا.. ومافيش تباعد كاف نسبة الإصابة للشخص السليم 1.5%.
وأوضح : "كذلك لو الشخص المصاب لابس كمامه والسليم لابس كمامه وفيه تباعد 2 متر نسبة الإصابة للشخص السليم صفر صفر في الميه".
وأشار عريف، إلى أن كورونا فيروس يجب مواجهته بالتحدى وتحسين الحالة النفسية للمريض فالحالة النفسية مهمة جدا وأعراضها أقل.. السنة دي والشكل الجديد من الفيرس الذي ظهر مفيش حاجه تدل أنه أشد من غيره وغالبا الأعراض تكون بسيطة متحاولش تتزاحم وتعمل مسحة ولا غيره.
وأضاف عريف، أن هناك حالتين فقط يكونا سببا لدخول المستشفيات الحالة الأولى هي الحرارة ال٤٠ درجة لأكثر من ٥ أيام مبتتحسنش مع العلاج والحالة التانية كرشه النفس او النهجان والاحساس بان التنفس مش طبيعي ،غير كده خليك في البيت واعزل نفسك وضرورى جدا التمسك بالإجراءات الوقائية والكمامات والكحول ومتروحش الا المشاوير الضرورية وخدوا مصل الانفلونزا .
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