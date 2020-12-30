تعرف على الحالات التي تستلزم دخول مصابي كورونا للمستشفى

مع ازدياد أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال تلك الفترة، طالبت مديرية الشئون الصحية بدمياط المواطنين، بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية سواء بارتداء الكمامة الطبية أو الالتزام بالتباعد الاجتماعي.





من جانبه، شدد الدكتور أحمد عريف مدير إدارة التثقيف الصحى بمديرية الشئون الصحية بدمياط، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية ووجه عدة نصائح هامة منها، لو الشخص المصاب مش لابس كمامة والسليم مش لابس كمامة كدا هياخد العدوي بنسبة 90%.



