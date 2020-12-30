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رشوان توفيق: تواصلت روحيا مع عبد الحليم وأنور السادات.. وسبب تأثره على الهواء

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:38 م
الفنان القدير رشوان
الفنان القدير رشوان توفيق
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هاجر إبراهيم

تحدث الفنان القدير رشوان توفيق عن زوجته الراحلة، قائلا إنها كافحت معه في بناء حياتهما، مؤكدا أنها رحلت بجسدها لكنها دائما معه، "طول ما أنا ماشي في البيت بدعيلها بالرحمة".

وأضاف "توفيق"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، باكيا، أنه مر بأزمات اقتصادية وكانت صبورة معه، وتابع: "أما ربنا فتحها عليا كنت بجيبلها أحلى قماش وأحضرلها الفطار، ومش بفكر في نفسي".

وأوضح، أنه يؤمن بوجود الأرواح، قائلا: "أنا شايف إن الأرواح بيسمعونا، أنا قولت زمان أن عبد الحليم تلميذ مدرسة الموجى، والموجى معندوش حضور ولكن عبد الحليم عنده حضور وضحكة، وكنت بصلى وبعد ما خلصت غفلت شوية ولقيت عبد الحليم قالى لا يا أستاذ توفيق لا، ومن بعدها بطلت أقولها، فالأرواح بتسمعنا وده بفضل القرآن الكريم، وأنا من سنة 60 بقرا جزء من القرآن الكريم يوميا".

وأشار إلى أنه كان لديه اتصال روحى مع الزعيم الراحل أنور السادات، قائلا: "قمت بقراءة الفاتحة للرئيس السادات وقتها ولم يكن ميتا، وفى يوم لقيت السادات حط إيده على كتفى وكان لابس بدلة التشريفة اللبنى، واترعبت لأنى بقيت مع الرئيس السادات ولقيته قال لا إله إلا الله قولتله محمد رسول الله، راح ساحب إيده من على كتفى".

وكشف  سبب بعده عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة خاصة أدواره  ومشاركتهم في السينما، قائلا: " مشتغلتش سينما كتير لأنى مش اجتماعي، و كل شخص يقوم بأخذ قدرته التى يعطيها الله له".

وأضاف  أنه أقام حوالى 300 عمل فنى منذ بداية مسيرته، موضحا أنه يرى أن الإخلاص فى العمل هو العبادة، حيث أنه لم يكن يهمل فى عمله أبدا.

وأفاد إن هناك قصص حب كثيرة بالوسط الفنى غيره هو وزوجته الراحلة الحاجة أميمة، متابعا: "فيه أحمد توفيق ورباب حسين وعزت العلايلي وبيته وعبد الرحمن ابو زهرة وبيته"، حيث أن زوجة عبد الرحمن أبو زهرة كانت امرأة عظيمة جدا.

وأضاف  أن الفنانين القديرين عزت العلايلي وعبد الرحمن أبو زهرة كانوا من دفعته، موضحا أن العلاقة بينه وبينهم كانت قريبة جدا، كما أن علاقته الإنسانية بهم كانت عالية جدا.

وتابع الفنان القدير رشوان توفيق، إن هناك قصص حب كثيرة بالوسط الفنى غيره هو وزوجته الراحلة الحاجة أميمة، متابعا: "فيه أحمد توفيق ورباب حسين وعزت العلايلي وبيته وعبد الرحمن ابو زهرة وبيته"، حيث أن زوجة عبد الرحمن أبو زهرة كانت امرأة عظيمة جدا.

وأضاف أن الفنانين القديرين عزت العلايلي وعبد الرحمن أبو زهرة كانوا من دفعته، موضحا أن العلاقة بينه وبينهم كانت قريبة جدا، كما أن علاقته الإنسانية بهم كانت عالية جدا.
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