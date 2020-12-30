بدون حرق.. الطريقة الصحيحة لطهي الزبدة

"الزبدة" من أهم المواد الدهنية الطبيعية التي يمكن استخدامها في طهي الطعام، لتعطي له مذاقًا ونكهة غنية ودسمة، لكن مشكلتها الكبرى أنها تحترق سريعًا عند الطهي على درجة حرارة عالية حتى لو في وقت قصير، لذلك نحاول اليوم تقديم أفضل الحلول السريعة لاستخدام الزبدة في الطهي دون أن تحترق، حسبما ذكرها موقع "thespruceeats".





التشويح :

يجب الانتباه إلى ضرورة استخدام الزبدة فقط في تشويح الأطعمة أو القلي البسيط السريع، كتحضير البيض المقلي، وعدم تعريضها إلى درجات حرارة عالية لفترة طويلة مهما احتاج الأمر، لأن احتراقها سيفسد طعم الأكل.





فقط كل ما يحتاجه الطهي بهذه الطريقة هو وضع الزبدة في المقلاة، وتقليبها بالملعقة الخشبية حتى تذوب فقط، ثم يُضاف لها الطعام فورًا، ويقلب سريعًا ويرفع من على النار.





بعد الطهي :

أفضل حل لإضافة الزبدة على الطعام المطبوخ كالأرز أو الخضار بالصلصة، هو وضعها مع بداية التسوية، سواء كانت في صلصة الخضراوات أو شوربة الأرز، أو ما شابهها من سوائل؛ لتعطي النكهة الطبيعية الدسمة المطلوبة للطعام، مع ضمان عدم تعرضها لحرارة عالية مباشرة حتى لا تحترق.





إضافة الزيت: