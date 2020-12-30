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أخبار العالم

مليون مصاب في شهرين.. هذا ما فعله كورونا بأطفال أمريكا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:06 م
كورونا يجتاح العالم
كورونا يجتاح العالم
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قسم الخارجي
ذكرت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، أن فيروس كورونا المستجد أصاب عددا كبيرا من الأطفال منذ بداية ظهوره.


وقالت الأكاديمية، إن الأعداد كبيرة، لدرجة أنها تجاوزت المليوني إصابة، وذلك من مجمل إصابات في أمريكا تقترب  من الـ20 مليونًا، ووفيات تقترب من 340 ألف حالة.


وأضافت الأكاديمية، أنه أصيب 179 ألف طفل بكوفيد-19 في الأسبوع الماضي المنتهي في 24 ديسمبر.


وأكدت أنه منذ 12 نوفمبر الماضي وحتى 24 ديسمبر، سجلت البلاد زيادة بمقدار مليون حالة إصابة بكوفيد-19 وسط الأطفال، أي أنه وطوال نحو 7 أشهر أصيب مليون طفل بالمرض، بينما في ظرف شهرين فقط أصيب مليون آخر.


وأفادت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، بأنه فقط خلال أسبوعين من 10 إلى 24 ديسمبر، كانت هناك زيادة بنسبة 22 بالمائة في حالات كوفيد-19 بين الأطفال في البلاد.


وقال تقرير الأكاديمية، إن الأطفال يشكلون 12.4% من إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة، بمعدل إجمالي يبلغ 2658 حالة لكل 100 ألف طفل من السكان.
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