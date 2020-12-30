ألبومات 2020.. إليسا تتراجع بـ «صاحبة رأي».. الهضبة يطرح ألبومين

شهد عام 2020 طرح عدد من ألبومات نجوم ونجمات الطرب في الوطن العربي رغم ما شهدته الصناعة الموسيقية من تدهور بسبب جائحة كورونا التي ضربت عالم الموسيقى والإنتاج الفني.





ونرصد في السطور التالية أبرز ألبومات الفنانين التي طرحت في 2020:





عمرو دياب :

مع بداية 2020، أطلق الهضبة عمرو دياب ألبومه "سهران" والذي احتفل به مع جمهوره في حفل بالتجمع الخامس قبل انتشار فيروس كورونا وحقق الألبوم نسب استماع عالية عبر موقع يوتيوب ومنصات الأغاني مثل انغامي وسبوتيفاي، ثم طرح الهضبة منذ أيام ألبومه الثاني في 2020 وهو "يا انا يا لا" والذي تصدر التريند بمجرد طرحه.





-إليسا :

طرحت إليسا ألبومها " صاحبة رأي" في أغسطس 2020 وذلك بعد تأجيله عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويضم الالبوم 18 اغنية ، من بينهم 4 اغاني لبنانية واغنية لداليدا.





ورغم أن اليسا ملقبة بـ نجمة الملايين عبر موقع يوتيوب بتحقيقها ملايين المشاهدات باغانيها الا انها أخفقت في البوم " صاحبة رأي" ولم تحقق المشاهدات المتوقعة.





-أصالة :

عادت أصالة من جديد الى السوق الخليجي من خلال ألبوم " لا تستلم " الذي طرحته في منتصف شهر سبتمبر ، وصورت أصالة من أغاني الألبوم أغنية " ولا افترقنا" التي قدمت من خلالها أداءً تمثيلياً مع الفنان اللبناني نيكولا معوض.





-أنغام :





وبعد غياب لأكثر من عامين عن المنافسة الخليجية عادت أنغام من جديد بألبوم "مزح" والذي ضم 15 أغنية من إنتاج وتوزيع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.





-تامر حسني :

بدأ الفنان تامر حسني طرح أغنيات ألبومه " خليك فولاذي" منذ شهر أكتوبر الماضي، ومنها مبطلناش إحساس، كرهتني في الحب، فجأة افترقنا، قولني كلام، قد الفراق وطمعتيني.





وحققت أغاني تامر حسني ملايين المشاهدات حيث تجاوزت كل أغنية الـ 10 ملايين مشاهدة.



