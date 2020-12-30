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فن

بـ فستان أصفر قصير.. كيف اختتمت فيفي عبده 2020

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:20 م
صدى البلد
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القسم الميداني

شاركت الفنانة فيفي عبدة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وتألقت بفستان أصفر اللون، وقصير واطلالة صيفية، وعلقت قائلة: " ادي اللي خدته من ٢٠٢٠ اسكوووز مي بقي، ربنا يستر".

 

من جانب آخر، نشرت الفنانة فيفي عبده مؤخرا، مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، ظهرت فيه من غرفتها ووجهت رسالة تطمئن متابعيها على حالتها الصحية، وتستنكر الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول حالتها الصحية. 

 

وعلقت فيفي عبده، على الفيديو قائلة: «يا مساء الفل والياسمين من مصر أم الدنيا أنا بطمنكم عليا أنا بخير الحمد لله كلامي بيقولوا عليه ده كذب منهم لله واكتفي بهذا القدر». 

 

جاء ذلك بعدما ظهرت فيفي عبده، للمرة الأولى بطريقة مباشرة مع متابعيها وجمهورها، منذ تعرضها لـ وعكة صحية، والشائعات التي انتشرت مؤخرًا حول وفاتها.   

 

ونشرت فيفي عبده، على خاصية القصص عبر حسابها الرسمي بتطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورًا مستخدمة فيها مؤثرات، أظهرت وجهها بشكل كبير، لتداعب جمهورها، قائلةً «هي دي النفخة الكدابة».   

 

وكانت شائعة وفاة الفنانة فيفي عبده، اجتاحت عددا من الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، تزامنًا مع انتشار أخبار مرضها، ما جعل البعض يستغلون تلك الأخبار للترويج لشائعة وفاتها.    

 

يأتي ذلك بعدما، أكدت فيفى عبده، أنها تتلقى العلاج منذ 6 أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.

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