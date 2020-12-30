وزير الصحة الأسبق: اللقاحات هي الأمل الأول للقضاء على كورونا

قال الدكتور عادل العدوي، وزير الصحة الأسبق، إن اللقاحات هي الأمل الأول للقضاء على كورونا، مشيرًا إلى أن مواجهة الأمراض بصورة عامة ، تأتي إما من خلال وجود علاج شافي ، مضاد للفيروسات ، والذي لم يتم اكتشافه حتى الآن، إما من خلال اكتشاف لقاحات حتى نحصن المجتمع بصورة عامة ، وهو ما يحدث الآن .





وأشار "عادل العدوي" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم " المُذاع على فضائية "الحياة"، إلى أن منظمة الصحة العالمية صرحت بأن لابد من وجود اللقاح الناجز " الشافي " ، وتحصين المواطنين به ن مشيرًا إلى إنه لابد أن يكون آمن بصورة عالية .





وتابع وزير الصحة الأسبق، أن حتى الآن، تمت الموافقة الطارئة على مجموعة من اللقاحات ، منهم لقاحان في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولقاحان في الصين، وفي الاتحاد السوفيتي، وفي ألمانيا أيضًا ، والمملكة المتحدة ، مؤكدًا ان كل هذه اللقاحات تم تجهيزها للاستخدام ، لأنها تمثل أمل كبير، لأنه بمجرد توفير اللقاح بصورة سهلة، لابد أن نأخذه .





وأضاف " العدوي " ، أن جميع الدول تُقسم إلى مجموعات مختلفة ، حيت إن هناك مجموعة من دول منتجة لللقاح مثل الولايات المتحدة الأمريكية ، فبالتالي يقوموا بتطعيم مواطنيهم بالفعل ، وأيضًا هناك مجموعة من الدول غير منجة ، ولكن تنعم بنمو اقتصادي هائل ، فبالتالي تستطيع شراء هذه اللقاحات وتطيعم مواطنيهم مثل المملكة العربية السعودية والإمارات ، مشيرًا إلى أن هذه اللقاحات تتكلف مبالغ عالية .





وأكمل ، أن هناك مجموعة أُخرى من الدول تستطيع تطوير البنية التحتية لتعديل خطوط الإنتاج ، وإنشاء خطوط إنتاج جديدة حتى يتم إنتاج هذه اللقاحات على أرضها ، مثل مصر ، مثلما فعلت في فيروس سي ، وهذا ما نجهزه في الفترة القادمة ، وهو نقل التكنولوجيا من أجل إنتاج اللقاحات على أرض مصر .