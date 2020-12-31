تعرف على قائمة قادة ورؤساء عالميين أصيبوا بفيروس كورونا.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لقادة العالم الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ اندلاع جائحة كورونا في ديسمبر 2019 .
وأضاف الفيديو ان قائمة الزعماء السياسيين تتزايد الذين أصيبوا بفيروس كورونا وكان أولهم في 27 مارس بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ، 30 ابريل ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا ، وفي في 1 يونيو نيكول با شينيان رئيس وزراء أرمينيا .
واوضح الفيديو أن يوم 16 يونيو اصيب خوان هيرنانديز رئيس هندوراس وفي 7 يوليو جايير بولسو نارو رئيس البرازيل ويوم 9 يوليو جانين انيز رئيس بوليفيا ويوم 28 يوليو الكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس يوم 2 أكتوبر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي و3 نوفمبر رئيس الجزائر و17 ديسمبر الرئيس الفرنسي.