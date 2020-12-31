تعرف على قائمة قادة ورؤساء عالميين أصيبوا بفيروس كورونا.. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لقادة العالم الذين أصيبوا بفيروس كورونا منذ اندلاع جائحة كورونا في ديسمبر 2019 . قناةديسمبر





وأضاف الفيديو ان قائمة الزعماء السياسيين تتزايد الذين أصيبوا بفيروس كورونا وكان أولهم في 27 مارس بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ، 30 ابريل ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا ، وفي في 1 يونيو نيكول با شينيان رئيس وزراء أرمينيا .



