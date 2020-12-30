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فن

عرض خاص لفيلم «حظر تجول» بحضور إسعاد يونس .. صور

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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محمد زاهر- عمر خالد
أقيم العرض الخاص لفيلم "حظر تجول"، بإحدى سينمات القاهرة بحضور الفنان الكبيرة إسعاد يونس منتجة العمل وحضر العرض أبطال وصناع العمل النجمة إلهام شاهين والمخرج أمير رمسيس والفنان أحمد مجدى، والفنان الفلسطينى كامل الباشا، ومهرة مدحت، كما  الخاص، والفنان تامر فرج والإعلامية جاسمين طه زكى، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، خاصة أن الفيلم يناقش قضية زنا المحارم، وهى قضية شائكة بطلتها طفلة. 

فيلم "حظر تجول" عرض لأول مرة فى المسابقة الرسمية للدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، والذى اختتم فعاليات خلال شهر ديسمبر الحالى، وحصلت إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن".  

الفيلم تدور أحداثه حول فاتن التى تخرج من السجن بعد عشرين عاما، بسبب ارتكابها جريمة مروعة، ويعود الفيلم إلى خريف 2013 بعد قرار حظر التجوال بمصر، والذي أجبر فاتن على قضاء ليلتها عند ليلى والتي تعرضها لمحاكمة ثانية بحثًا عن إجابات لأسئلة مسكوت عنها، لتمر الليلة في محاولة كل منهما لتقبل الأخرى.   

الفيلم بطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي ومحمود الليثي، والفلسطيني كامل الباشا الحاصل على جائزة أفضل ممثل في الدورة الـ 74 من مهرجان فينيسا السينمائي الدولي عن فيلم قضية رقم 23، الفيلم تصوير عمر أبو دومة، تصميم أزياء ناهد نصرالله، موسيقى تصويرية تامركروان، ومن تأليف وإخراج أمير رمسيس.
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