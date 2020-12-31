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ديني

حرمها المتشددون.. أسامة الأزهري لـ المسيحيين: كل سنة وأنتم بألف خير

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:42 ص
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
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محمود ضاحي
قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية أحد علماء الأزهر الشريف، إن الاحتفال بعيد الميلاد جائز شرعا، مشيرا إلى أن الآراء المتعلقة بحرمانية الاحتفال برأس السنة الميلادية هي أفكار سلفية متشددة.

وأوضح "الأزهري"، خلال لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن الاحتفال بعيد الميلاد هو احتفال بميلاد سيدنا عيسى ابن مريم، ولا يكمل إيمان المسلم إلا بالإيمان بسيدنا عيسي، مضيفا "التهنئة تجوز، وكل سنة وحضراتكم وأسركم الكريمة بألف خير"، مشيرا إلى أن العقل السلفي ينكر الاحتفال بيوم مولد سيدنا عيسى، ويوم ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه يوم يجب فيه الاحتفال بميلاد الروح الأكرم سيدنا عيسي بن مريم النبي العظيم، والذي قال عنه النبي محمد، إنه أولى الناس به في الدنيا والآخرة.

وأكد أنه يجب على الجميع شكر الله على كل جميل حدث خلال عام 2020، وطلب الاستغفار منه على كل ما حدث من قبل الأفراد خلال العام، كما يجب أن يطلبوا من الله رفع الغمة الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتي استشرت على مستوى العالم.

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