وزير البترول: مشروعان جديدان للتكرير في الصعيد باستثمارات 3.4 مليار دولار

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول ضمن المشروعات الحيوية لتأمين إمدادات الوقود لمحافظات الوجه القبلي، والتي تتضمن كذلك مشروع إنتاج السولار باستثمارات كلية للمشروعين تبلغ حوالى 3.4 مليار دولار.

وخلال الجولة أكد الملا، أن مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان، يشهد حاليًا أعمال التشغيل التجريبي وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذه، مشيدًا بما تحقق في المشروع من إنجاز قياسي بفضل دعم الدولة والحكومة والتعاون والتنسيق المستمر مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وذلك على الرغم من تحديات جائحة كورونا، والتي تفوقت عليها الجهود الدؤوبة فى تنفيذ الأعمال من خلال شركتي إنبي كمقاول عام وشركة بتروجت الذراع التنفيذية لقطاع البترول وكذلك شركة أسيوط للتكرير وتكاتف وتعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير كافة ما يلزم لإجراء اختبارات التشغيل التجريبي للمجمع بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية وكذلك الضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.



