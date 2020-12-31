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برلمان

برلماني يشيد بقرار هيئة الرقابة المالية الخاص بالشركات المُدرجة بتعاملات البورصة المصرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 12:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
أشاد النائب د محمد عطية الفيومي، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، في بيانه الصحفي الذي أصدره منذ قليل بالقرار الصادر من هيئة الرقابة المالية الخاص بالشركات المُدرجة بتعاملات البورصة المصرية .

حيث ثمن عضو مجلس النواب ما تم في الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الهيئة للعام الجاري والموافقة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح لمدة ستة أشهر أخرى تنتهي في 30 يونيو 2021، وذلك تنفيذًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

وأختتم د. عطية الفيومي...  بيانه بتقديره لذلك القرار الإدارة الذي قد صدر تيسيرًا على الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، في مواجهتها للظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية وانعكست على سوق رأس المال في مصر، وبما يتماشى –أيضا-مع رؤية الرقيب في تعزيز سياسة الصمود للأنشطة المالية غير المصرفية أمام التداعيات التي تواجه سوق المال المصري بشكل غير مسبوق، ومساندتها بما يمكن اتخاذه من إجراءات للحـدّ من أثارها.
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