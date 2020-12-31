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أخبار البلد

تعرف على إمكانيات «الجلالة» أحدث فرقاطة عالمية تنضم للقوات البحرية المصرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:06 م
الفرقاطة المصرية
الفرقاطة المصرية
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محمد إبراهيم
وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة الأولى من طراز "فریم بيرجامینی". التى تم بناؤها بشركة "فينكانتييرى" الإيطالية ، لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقًا لأحدث النظم العالمية .

مميزات الفرقاطة الجلالة 
تتميز الفرقاطة متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحرى ، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التى تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب 

مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية ، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر .

 وقد تم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الوحدة الجديدة فى توقيت قياسى، وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه على مرحلتين بمصر وإيطاليا، حيث بذل رجال القوات البحرية الجهد فى التدريب على جميع التقنيات الحديثة المزودة بها ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى تسندها لهم القيادة العامة للقوات المسلحة بكفاءة واقتدار.
تعرف على إمكانيات «الجلالة» أحدث فرقاطة عالمية تنضم للقوات البحرية المصرية
تعرف على إمكانيات «الجلالة» أحدث فرقاطة عالمية تنضم للقوات البحرية المصرية
تعرف على إمكانيات «الجلالة» أحدث فرقاطة عالمية تنضم للقوات البحرية المصرية
تعرف على إمكانيات «الجلالة» أحدث فرقاطة عالمية تنضم للقوات البحرية المصرية
تعرف على إمكانيات «الجلالة» أحدث فرقاطة عالمية تنضم للقوات البحرية المصرية
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