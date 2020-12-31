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رياضة

سيراميكا كليوباترا فرصة النجاة الأخيرة لمدرب سموحة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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محمد سمير
يبدو أن أيام أحمد سامي المدير الفني لسموحة قد أوشكت على الانتهاء داخل النادي السكندري، وذلك بعد استياء رئيسه فرج عامر من نتائج الفريق منذ انطلاق الدوري.

ويواجه سموحة فريق سيراميكا كليوباترا، السبت المقبل، على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة 5 من الدوري المصري الممتاز.

وقد تكون مباراة سيراميكا الفرصة الأخيرة للمدير الفني لسموحة في حال انتهائها بنتيجة سلبية.

وأبدي عامر غضبه أيضا من سخرية أحمد سامي من تصريحاته قبل مباراة الزمالك.

وقال فرج عامر قبل مباراة الزمالك إنهم سيواجهون الفريق الأبيض بـ "خطة الحزام"، بينما علق سامي بعد الهزيمة 2-0 على ذلك قائلا: "لا أعرف شيئا عن ذلك، اسألوا رئيس النادي".

كما تلقى سامي عدة عروض خلال الأيام القليلة الماضية أبرزها من نادي إنبي الذي أوشك على إنهاء تعاقده مع مدربه حلمي طولان.

ولعب سموحة 4 مباريات في الدوري، فاز في واحدة أمام وادي دجلة وخسر مثلها ضد الزمالك، وتعادل مرتين مع غزل المحلة والاتحاد، ليحتل المركز التاسع برصيد 5 نقاط.
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