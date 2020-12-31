غدا.. قطع المياه عن 12 منطقة في أسوان

تشهد بعض المناطق بنطاق مدينة أسوان مساء غد الجمعة انقطاعا لمياه الشرب، وذلك بوسط المدينة.





وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان فى بيان لها بأن ذلك يأتي نظرا لتنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكة مياه الكورنيش من مجلس المدينة وحتى نادى أسوان، حيث سيترتب على ذلك قطع المياه.





ويشمل الانقطاع مناطق (شرق البندر – الحدادين – البركة – سوق الخميس – شارع المطار بالكامل – شارع الكورنيش القديم بالكامل – شارع عباس فريد والشونة - الشارع الجديد – شارع كسر الحجر – وسط البلد بالكامل – أطلس بالكامل – السلطان أبو العلا).









وسيتم قطع المياه إعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء الغد الجمعة الموافق 1/1/2021 وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى الموافق 2 /1 /2021.









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